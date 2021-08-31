ABD Başkanı Joe Biden'dan Afganistan açıklaması: ABD'nin en uzun savaşı bitti

5 bin 500'den fazla ABD'li ülkeden çıkarıldı. Afganistanlılar içinse ortaklarımızla birlikte 100 binini kurtardık. Hiçbir ülke bizim kadar tahliye gerçekleştirmemiştir. İşimiz daha bitmedi. Vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen bana katılın ve dua edelim, askerlerimiz diplomatlarımız için. Bu görevi tamamladılar. Eşi benzeri görülmemiş bir sonuç için büyük risk aldılar. Gaziler ve gönüllüler tahliye için destek verdiler.

Eğer tahliyelere temmuzda başlasaydık binlerce ABD askeri ve yüz binlerce kişi tahliye edilseydi ne olurdu? Yine havalimanına yığın olurdu, yine zor bir durumla karşı karşıya gelirdik. Böyle bir savaşın ortasında tahliye zorluklar olmadan olmazdı.

"STRATEJİMİZ ARTIK DEĞİŞMELİ"

Trump, Taliban ile bir anlaşma yaptı 1 Mayıs'ta. 2 tercihimiz vardı; ya anlaşmayı sürdürecektik ya da binlerce askeri daha fazla gönderecektik, savaşı alevlendirecektik. 30 yıl boyunca Afganistan'da kalmamızı isteyenlere şunu söyleyeceğim; ulusal çıkarımız nedir?

El Kaide ve Usame Bin Ladin tarafından bize saldırı yapıldı ve Afganistan'daydı üstleri. El Kaide'yi yerle bir ettik. Eğer 2001'de Yemen'den saldırıya uğrasaydık Afganistan'a karışır mıydık? Bence cevap hayır. Çünkü hiçbir çıkarımız yoktu. ABD'ye yapılan saldırıyı engellemek için girdik.