ABD ordusu, sorumluların cezalandırılması için IŞİD-K’ya karşı “7/24” operasyonu başlattı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı açıklamada, "ABD askeri kuvvetleri, bir DEAŞ/Horasan elebaşına yönelik ufuk ötesi terörle mücadele operasyonu yapmıştır" ifadesini kullandı.

Söz konusu operasyonun Afganistan'ın Nangahar vilayetinde, insansız hava aracı (İHA) ile yapıldığını belirten Urban, "Kabil Havalimanı saldırısının planlayıcısı IŞİD-K'lı iki terörist öldürüldü, bir kişi yaralandı. Sivil kayıp yok" dedi.

Kabil Hamid Karzai Havalimanı yakınlarında perşembe günü bir intihar saldırısı düzenlenmişti. Olayda 13 ABD askeri ve 170'den fazla Afgan sivil yaşamını yitirmişti.

HAVVADA DOĞDU

Türk Hava Yolları'nın (THY), Dubai-Birmingham tahliye uçuşuyla seyahat eden Afganistan vatandaşı Soman Noori, Kuveyt hava sahasında 10 bin metrede doğum yaptı. THY kabin ekiplerinin gerçekleştirdiği doğum sonrası bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Kuveyt hava sahasında tamamlandı. Baba Taj Moh Hammat (30) ve anne Soman Noori, 3. çocukları olan minik kızlarına "Havva" ismini verdi.