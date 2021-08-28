Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 28.08.2021 16:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.08.2021 16:23
    ABONE OL

    Afgan bebek, THY'nin tahliye uçuşunda yerden 10.000 metre yükseklikte dünyaya geldi

    Türk Hava Yollarının (THY), Dubai-Birmingham tahliye uçuşuyla seyahat eden Afganistan vatandaşı Soman Noori, 10 bin metrede doğum yaptı. Baba Taj Moh Hammat ile anne Noori, uçakta doğan çocuğun ismini "Havva" koydu. Haberin detayları...

    AA
    THY’nin tahliye uçuşunda Afgan bebek dünyaya geldi

    THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, ülkelerinde oluşan güvensiz ortam ve hayat şartlarının zorlaşması nedeniyle Afgan vatandaşları farklı ülkelerde yeni bir gelecek için umut yolculuklarına çıkıyor.

    "TK3281" sefer sayılı tahliye uçuşu ile Dubai'den İngiltere'nin Birmingham kentine seyahat eden 26 yaşındaki Afganistan vatandaşı Noori, 10 bin metrede doğum yaparak, gökyüzünde yeni bir yaşamı kucağına aldı.

    THY kabin ekiplerinin gerçekleştirdiği doğum sonrası bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

    Afganistan'da İngiltere için çalışan Afgan vatandaşlarının tahliyesi için düzenlenen uçuşta başlayan doğum, Türkiye saati ile saat 04.00 civarında Kuveyt hava sahasında tamamlandı.

    DOĞUMU KABİN EKİPLERİ YAPTIRDI

    Hamile yolcunun doğum sancılarının başladığını kabin ekibine bildirmesi üzerine uçakta doktor anonsu yapıldı.

    Doktorun bulunmaması nedeniyle kabin ekibi aldıkları eğitim ile doğumu gerçekleştirdi. Baba Taj Moh Hammat (30) ve anne Soman Noori 3. çocukları olduğu öğrenilen bebeğin ismini "Havva" koydu.

    Kuveyt'e tedbir amacıyla inen uçak, gerekli kontrollerin ardından bebek ve ailesiyle beraber Birmingham'a hareket etti. Sefer, güvenli şekilde sona erdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bakan Akar’dan Afganistan’dan dönen askerlere hitap
    Haberler Dünya Afgan bebek, THY'nin tahliye uçuşunda yerden 10.000 metre yükseklikte dünyaya geldi
        SON DAKİKA