Kabil Havaalanı çevresinde peş peşe iki ayrı patlama yaşandı

Afganistan Kabil Havaalanı'ndan tahliyeler sürerken, dehşet bir haber geldi. Havaalanı çevresinde iki ayrı patlama yaşandığı bildirildi. İntihar saldırısı sonucu yaşandığı iddia edilen patlamada, 12'si ABD askeri 60 kişi hayatını kaybetti.

Havaalanına yakın bölgelerden 4 patlama sesi daha geldi. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. DEAŞ'ın Horasan kolu, saldırıyı Abdulrehman el-Logri'nin gerçekleştirdiğini iddia etti. ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon) düzenlenen toplantıda, 12 ABD askerinin öldüğünü doğrulayan General McKenzie, sorumluların peşine düşeceklerini ifade etti.

HESABINI SORACAĞIZ

ABD Başkanı Joe Biden "Hayatını kaybeden ABD askerleri bizim için kahraman olarak anılacaktır. Unutmayacağız, affetmeyeceğiz ve bunu yapanları bulup her şeyin hesabını soracağız. Amerika bundan etkilenmeyecek ve güvenimiz tam bir şekilde kurtarabildiğimiz Amerikalı ve Afgan müttefikleri oradan tahliye edeceğiz" dedi.

BİRLİĞİMİZDE ZAYİAT YOK

Milli Savunma Bakanlığı, Kabil'deki patlamalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" denildi.