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    • Dünya
    • 26.08.2021 22:48
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    • 26.08.2021 22:51
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    Kabil'deki patlamalar ABD Başkanı Joe Biden'ı alarma geçirdi

    Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede meydana gelen patlamalar Beyaz Saray'ı ve ABD Başkanı Joe Biden'ı alarma geçirdi. Çok sayıda ABD askerinin öldüğü saldırılar sonrası Biden, toplantı ve görüşmelerini iptal etti.

    Kabil’deki patlama Biden’ı alarma geçirdi

    Kabil'deki patlamalarda ABD'lilerin de hayatını kaybettiği haberleri gelirken, Başkan Joe Biden günlük programını değiştirdi.

    Beyaz Saray yetkilileri, patlama haberinin ardından Biden'ın özel durumlarda toplanılan Durum Odası'na (Situation Room) geçtiğini, yerel saatle 11.30'da (TSİ 18.30) İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yapacağı görüşmenin ertelendiğini duyurdu.



    COVID-19 BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ
    Görüşmenin ne zaman yapılacağına ilişkin ise detay paylaşılmadı.

    Ayrıca, Beyaz Saray COVID-19 ile Mücadele Ekibi'nin sabah düzenlenmesi planlanan basın toplantısı ertelendi.

    Amerikan basını, Biden'ın eşi Jill Biden'ın 1 Eylül'de yapmayı planladığı bir seyahatin de ertelendiğini belirtti.



    12 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ
    Amerikan basını söz konusu terör saldırısında 11'i deniz piyadesi, 1'i askeri tıbbiyeci olmak üzere 12 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Konuya ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Twitter'dan açıklama yaptı:

    "Abbey Kapısı yakınlarındaki patlamanın, birçok ABD'li (asker) ve sivil zayiatla sonuçlanan karmaşık bir saldırının sonucu olduğunu teyit ediyoruz. Ayrıca Abbey Kapısına kısa mesafedeki Baron Hotel'in yakınında da en az bir patlama daha doğrulayabiliriz. Güncel bilgiler vermeye devam edeceğiz."
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