Kabil'deki patlamalar ABD Başkanı Joe Biden'ı alarma geçirdi





12 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Amerikan basını söz konusu terör saldırısında 11'i deniz piyadesi, 1'i askeri tıbbiyeci olmak üzere 12 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Konuya ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Twitter'dan açıklama yaptı:

"Abbey Kapısı yakınlarındaki patlamanın, birçok ABD'li (asker) ve sivil zayiatla sonuçlanan karmaşık bir saldırının sonucu olduğunu teyit ediyoruz. Ayrıca Abbey Kapısına kısa mesafedeki Baron Hotel'in yakınında da en az bir patlama daha doğrulayabiliriz. Güncel bilgiler vermeye devam edeceğiz."

