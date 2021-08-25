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    • Dünya
    • 25.08.2021 21:59
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    • 25.08.2021 21:59
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    Son dakika: Mısır'dan Refah Sınır Kapısı ile ilgili yeni karar: Gazze Şeridi’ne olan geçişlere tek yönlü olarak açacak

    Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Mısır tarafından kapatılan Refah Sınır kapısı ile ilgili yeni karar. Mısır tarafından yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır’dan Gazze Şeridi’ne geçişlere tek yönlü olarak yarın yeniden açılacağı belirtildi.

    AA
    Refah Sınır Kapısı ile ilgili yeni karar

    Mısır, geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı'nı bir sonraki duyuruya kadar çift yönlü olarak kapatmıştı.

    TEK YÖNLÜ OLARAK YENİDEN AÇILDI
    Mısır tarafından yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'dan Gazze Şeridi'ne geçişlere tek yönlü olarak yarın yeniden açılacağı belirtildi.

    Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bazm yaptığı açıklamada, Mısır makamlarının Mısır'da mahsur kalanların Gazze Şeridi'ne dönüşlerini kolaylaştırmak için yarın sınır kapısını tek yönlü olarak geçişlere açılacağı konusunda bilgilendirme yaptığını ifade etti. El-Bazm ayrıca, sınır kapısının ticari mal geçişi içinde açılacağını belirtti.

    Refah Sınır Kapısı, Gazze Şeridi'nin dış dünyaya açılan tek kapısı olarak biliniyor.

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