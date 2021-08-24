Afganistan'da Taliban, her gün yönetime biraz daha ağırlığını koymaya başladı. Taliban, Batılı güçlerin Afganistan'ı terk etmesi için 31 Ağustos'un son tarih olduğunu açıkladı. 31 Ağustos'un kırmızı çizgi olduğunu belirten sözcü, "Bu sürenin uzatılmasının sonuçlarının olabileceği" tehdidinde bulundu. Bu arada ülkede eski bakanlar, cumhurbaşkanı yardımcıları ve ileri gelenlerle tek tek görüşen Taliban yetkililerinin, "Ortak hareket edelim" dediği öğrenildi. Hatta Eşref Gani'ye de haber gönderdikleri, ülkeye dönmesi halinde kendisine her türlü güvencenin verileceğini bildirdikleri iddia edildi.

Kabil Havaalanı'nda tahliyeleri yöneten İngiliz ve ABDaskerleri, böyle poz verdi.