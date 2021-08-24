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    • Dünya
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    • 24.08.2021 12:14
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    ABD askerlerinden Kabil'de barkodlu tahliye! Tek tek okutup sisteme kaydediyorlar

    Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye çalışmaları hızla devam ediyor. Havalimanında tahliye edecekleri kişilere, üzerinde barkod bulunan bileklik takan ABD askerleri, uçağa binmeden önce kişilerin bileğindeki barkodu okutarak sisteme kaydediyor.

    Tek tek okutup sisteme kaydediyorlar

    ABD'nin Kabil'den tahliye için son tarih olarak açıkladığı 31 Ağustos gününe kısa bir süre kala, Afganistan'ın dünyaya açılan kapısı olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye operasyonları hız kazandı.

    Havalimanında görev yapan güvenlik güçleri tahliye mesaisini gece gündüz sürdürüyor.

    Afganistan'da görevli vatandaşlarını ve kendi bünyelerinde çalışan Afganları tahliye etmek için yoğun bir mesai yürüten güvenlik güçleri, tahliye işlemlerinde karışıklık yaşanmaması için çeşitli önlemler alıyor.
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        Haberler Dünya ABD askerlerinden Kabil'de barkodlu tahliye! Tek tek okutup sisteme kaydediyorlar
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