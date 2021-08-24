ABD askerlerinden Kabil'de barkodlu tahliye! Tek tek okutup sisteme kaydediyorlar

ABD'nin Kabil'den tahliye için son tarih olarak açıkladığı 31 Ağustos gününe kısa bir süre kala, Afganistan'ın dünyaya açılan kapısı olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye operasyonları hız kazandı.
Havalimanında görev yapan güvenlik güçleri tahliye mesaisini gece gündüz sürdürüyor.
Afganistan'da görevli vatandaşlarını ve kendi bünyelerinde çalışan Afganları tahliye etmek için yoğun bir mesai yürüten güvenlik güçleri, tahliye işlemlerinde karışıklık yaşanmaması için çeşitli önlemler alıyor.