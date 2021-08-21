Pakistan'da fakirler sokak dişçilerinde tedavi oluyor

Başkent İslamabad'a 20 kilometre uzaklıktaki Ravalpindi şehrinin en işlek noktalarında yıllardır, ihtiyaç sahiplerine diş tedavisi sunan çok sayıda sokak dişçisi çalışıyor.
Sokak dişçileri, kimilerine göre on yıllardır kimilerine göre ise Pakistan'ın kuruluşundan beri Ravalpindi'de bulunuyor.
EGZOZ DUMANLARININ ALTINDA DİŞ TEDAVİSİ
Tedavide kullandıkları aletlerin etrafında sineklerin uçuştuğu, araba seslerinin ve egzoz dumanlarının altında müşterilerini tedavi eden sokak dişçileri, bunun bir sorun teşkil etmediğini belirtiyor.
ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN ÇOK PAHALI