Pakistan'da fakirler sokak dişçilerinde tedavi oluyor

İslamabad'daki Nur Hastanesinde görevli Diş Doktoru Ömer Yunus ise sokak dişçilerine ilişkin durumun oldukça üzücü olduğunu vurgulayarak, "Bu kişilerin herhangi bir eğitimi yok. Bir lisans belgesine sahip değiller. Ayrıca bulundukları ortam temiz olmaktan çok uzak." diye konuştu.

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