Türkiye en çok aşı yapılan 8. ülke! Dünya genelinde aşılama verileri açıklandı

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 850 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 543 milyon 850 bin ile Hindistan, 355 milyon 770 bin ile ABD, 163 milyon 450 bin ile Brezilya, 108 milyon 180 bin ile Japonya, 97 milyon 260 bin ile Almanya, 87 milyon 630 bin ile İngiltere, 84 milyon 58 bin ile Türkiye, 81 milyon 410 bin ile Endonezya, 79 milyon 840 bin ile Fransa, 76 milyon 590 bin ile Meksika, 73 milyon 720 bin ile İtalya, 72 milyon 900 bin ile Rusya, 60 milyon 920 bin ile İspanya ve 51 milyon 400 bin ile Kanada izledi.