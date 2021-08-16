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    • Dünya
    • 16.08.2021 09:11
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    • 16.08.2021 09:29
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    Japon ve İsrailli firmalar Ay toprağından oksijen üretecek

    Japon ve İsrailli şirketler, Ay'da oksijen üretimi amaçlayan deneysel projede iş birliği yapacak. Buna göre firmalar, Ay'dan elde edilen toprağı yüksek sıcaklıkta eritip elektroliz ederek, oksijen üretmeyi deneyecek. Haberin detayları...

    AA
    Ay toprağından oksijen üretilecek
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    Ay'da uzun vadeli görevlerin hayata geçirilmesine yönelik farklı ülkelerin muhtemel teknoloji arayışları sürüyor.

    Kyodo ajansına göre Japonya'dan Ispace ile İsrail'den Helios firmaları, Ay'da oksijen üretimini hedefleyen projede iş birliği yürütecek.

    Buna göre firmalar, Ay'dan elde edilen toprağı yüksek sıcaklıkta eritip elektroliz ederek, oksijen üretmeyi deneyecek.

        Projeye ilişkin konuşan Ispace Üst Yöneticisi (CEO) Hakamada Takeşi, "Proje, daha fazla oyuncunun bu pazara girmesini teşvik edecek." dedi.

        1 TON AY TOPRAĞINDAN 250 KİLOGRAM OKSİJEN

        Helios CEO'su Jonathan Geifman, ay toprağından oksijen üretilmesinin, gelecekte Ay'a yönelik faaliyetler için hayati önem taşıdığını söyledi.

        Proje kapsamında İsrailli firma, 1 ton Ay toprağından 250 kilogram oksijen elde edilmesini hedefliyor.

        Ispace ise 2023-25 döneminde iki farklı dönemde teknik ekipman tedarik edecek.

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