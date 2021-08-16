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    • Dünya
    • 16.08.2021 10:16
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    • 16.08.2021 10:16
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    Batı Şeria'da alçak saldırı! İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinlilerin sayısı 4'e yükseldi

    İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'nda, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 4'e çıktı.

    AA
    Batı Şeria’da alçak saldırı!

    Cenin Valisi Ekrem er-Rucub, Filistin'in Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 4'e yükseldiğini ve cenazelerden ikisinin İsrail güçlerinin elinde olduğunu söyledi.

    Öte yandan hayatını kaybeden Filistinliler nedeniyle Cenin'de yas ve grev ilan edilmesi bekleniyor.

    Görgü tanıkları, Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin düzenlediği baskının ardından askerler ile Filistinliler arasında gerginlik yaşandığını anlatmıştı. Çıkan olaylar sırasında İsrail askerlerinin, Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermi de kullandığı kaydedilmişti.

    İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle yaralanan 2 Filistinlinin Cenin'deki acil servise kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıkları bildirilmişti.

    Filistin Sağlık Bakanlığı, söz konusu Filistinlilerin kimliklerini 19 yaşındaki Salih Ammar ve 21 yaşındaki Raid Ebu Seyf olarak duyurmuştu.


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