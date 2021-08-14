Japonya sele teslim! 1.7 milyon kişiye tahliye uyarısı yapıldı

Japonya'nın güney ve batı bölgelerinde dün itibariyle etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkileme devam ediyor. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Saga, Hiroshima, Nagasaki ve Fukuoka eyaletleri için acil durum uyarısı yayınlarken, bölge sakinlerine olası heyelan ve su baskınlarına karşı tetikte olma çağrısında bulundu.

Saga eyaletinde meydana gelen nehir taşkını nedeniyle bazı yerleşim yerlerini su bastı. Yoğun yağıştan etkilenen 5 eyaletteki 800 bin hanede yaşayan yaklaşık 1.7 milyon kişiye tahliye uyarısında bulunuldu. Riskli bölgelerde yaşayan sakinleri olası tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olmaya çağıran yerel otoriteler, sel ve heyelan riski görülmesi halinde binaların üst katlarına çıkma ya da evlerin eğimli araziye en uzak noktasına gitme çağrısı yaptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dün Japonya'da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı heyelanda 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, en az 2 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği kaydedilmişti. JMA, bugünkü sel ve heyelan riskine dikkat çekerek aşırı yağış uyarısı yapmıştı.