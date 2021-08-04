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    • 05.08.2021 01:37
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    Ukrayna’dan Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü: "Modern savaş koşullarında, harp kabiliyeti mükemmel"

    Ukrayna Devlet Araştırma Enstitüsü Bayraktar TB2 SİHA'lar için "Modern savaş koşullarında, harp kabiliyeti mükemmel" ifadesini kullandı. Enstitü, Türk SİHA'sının üst düzey performansa sahip olduğu yorumunda bulundu.

    Ukrayna’dan Bayraktar TB2’ye övgü

    Türk SİHA'sı Bayraktar'la ilgili övgü dolu açıklamalara bir yenisi eklendi. Ukrayna Devlet Araştırma Enstitüsü, Bayraktar TB2 ile ilgili test sonuçlarını açıkladı.

    Enstitü Bayraktar TB2 için "Savaş kabiliyeti mükemmel" dedi.



    TEST SONUÇLARI BAŞARILI
    Ukrayna Askeri Kuvvetleri ile birlikte yürütülen testlerde, Türk SİHA'sı farklı modern elektronik savaş engellerine tabi tutuldu. Testler için "Olağanüstü derece başarılı sonuçlandı" denildi.




    Bayraktar TB2'nin, küresel ölçekteki elektronik savaşlarda, üst düzey performansa sahip olduğu vurgulandı. Türk SİHA'larının her duruma uyum sağladığı açıklandı.
        Burada provokatör var
        Haberler Dünya Ukrayna’dan Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü: "Modern savaş koşullarında, harp kabiliyeti mükemmel"