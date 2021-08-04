Ukrayna’dan Bayraktar TB2 SİHA'lara övgü: "Modern savaş koşullarında, harp kabiliyeti mükemmel"

Türk SİHA'sı Bayraktar'la ilgili övgü dolu açıklamalara bir yenisi eklendi. Ukrayna Devlet Araştırma Enstitüsü, Bayraktar TB2 ile ilgili test sonuçlarını açıkladı.

Enstitü Bayraktar TB2 için "Savaş kabiliyeti mükemmel" dedi.