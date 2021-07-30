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    • Dünya
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    • 30.07.2021 21:07
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    Afganistan Dışişleri Bakanlığından orman yangınlarında hayatını kaybedenler için Türkiye’ye taziye mesajı!

    Son dakika haberleri...  Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

    İHA
    Afganistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

    Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

    Mesajda, "Dost ve kardeş ülke Türkiye'nin güneyindeki ormanlarda çıkan yangını üzüntüyle öğrendik. Antalya'nın 75 kilometre doğusundaki Manavgat çevresindeki ormanları merkez alan devasa yangın, maddi kayıplara neden olurken ülkenin binlerce vatandaşını yerinden ederek, Afganistan halkını ve hükümetini derinden üzmüştür" ifadeleri yer aldı.

    Afganistan Dışişleri Bakanı Mohammad Haneef Atmar'ın Türkiye'nin güneyinde etkili olan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziyelerini dile getirdiği aktarılan mesajda, "Atmar, yüce Allah'tan başta Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere dost ve kardeş ülke Türkiye hükümetine, milletine, kazadan etkilenen ailelere sabır ve yaralılara acil şifalar diliyor" denildi.

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    Haberler Dünya Afganistan Dışişleri Bakanlığından orman yangınlarında hayatını kaybedenler için Türkiye’ye taziye mesajı!