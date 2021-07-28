Joby Aviation son hazırlıklarını yaptı: Uçan taksiler sefere çıkıyor!

ABD Kalifornia'da JoeBen Bevirt tarafından kurulan Joby Aviation, hava taksiciliğine gözünü dikti.



Joeben Bevirt

Özellikle yoğun trafiğe çözüm olması beklenen projeyi, hayata geçirmek için tüm hazırlıkları tamamladı.

Bevirt, yayınladığı video ile hava taksilere neden ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Geçen yıl 590 milyon dolarlık bir yatırım alan ve bunun 394 milyon dolarını Toyota'dan elde eden şirketin, önümüzdeki yıllarda birçok şehir içinde hava taksilerini uçuracağı belirtildi. Bu proje, Elon Musk'ı kıskandırdı. Musk'ın "Neden helikopterler varken uçan elektrikli taksiler geliştiriliyor?" sorusuna cevap veren Bevirt, "Helikoptere göre daha sessiz olduğu için" dedi.

Uçan taksiler, çok ufak pervanelerin etkisiyle helikopterlere oranla inanılmaz sessiz çalışıyor.

ÖZELLİKLERİ

Elektrikli uçan takside 6 adet pervane var.

Hava araçlarından tam 100 kat daha sessiz çalışıyor.

320 KM/S hıza çıkabiliyor.

240 KM. menzile sahip.

5 yolcu alabiliyor.

Pilotla uçuyor.

Şu an aktif olarak test ediliyor.

Elektrikli bir dikey kalkış ve iniş uçağı geliştiren Joby Aviation şirketinin CEO'su JoeBen Bevirt, "Projemiz şimdiden büyük ilgi gördü" diyor.