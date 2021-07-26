Casus yazılım Pegasus, WhatsApp’ı da panikletti! Endişeli açıklama...

İlk olarak 2016'da gündeme gelen ve son günlerde sıkça konuşulan casus yazılım Pegasus, mercek altında. WhatsApp yöneticisi Will Cathcart, "2019'da dünya çapında üst düzey yetkilileri hedef alan bir saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırı, WhatsApp ve Facebook'u da etkiledi. Hala endişeliyiz" dedi. Fransa lideri Emmanuel Macron da İsrail Başbakanı Başbakanı Naftali Bennett'ten resmi açıklama istedi.
Macron'u, Fas kralının takip ettiği iddialar arasında...
Macron'u, Fas kralının takip ettiği iddialar arasında...