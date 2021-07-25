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    • Dünya
    • 26.07.2021 00:21
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    • 26.07.2021 10:30
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    Tunus'ta darbe girişimi! Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Meşişi'yi görevden aldı

    Son dakika haberleri... Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini açıkladı. Tunus Meclis Başkanı Raşit Gannuşi ülkede darbe olduğunu duyurdu ve Tunus Cumhurbaşkanının aldığı kararları geçersiz saydığını açıkladı. Tunus'ta yaşanan darbe girişimine TBMM Başkanı Mustafa Şentop tepki gösterdi.

    AA
    Tunus darbe girişimi

    Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını, atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini açıkladı.

    Said meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını duyurdu.

    "ÜLKEYİ KURTARMAK İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER ALMAK GEREKİYORDU"
    Tunus Cumhurbaşkanlığının yayınladığı videoda, ülkedeki askeri komuta kademesinin ve güvenlik yetkililerinin katıldığı bir toplantı sonrasında konuşan Said, "Tunus'un içinde bulunduğu yağma, yangın ve durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü önlemler alması gerektiğini" belirterek isim vermediği bazı grupların belirli bölgelerde iç savaş çıkarmak için para topladığını öne sürdü.

    BAŞBAKAN GÖREVDEN ALINDI MECLİSİN YETKİLERİ DONDURULDU
    Said, birkaç ay önce almaları gereken bu kararları Meclis Başkanı ve Başbakan Hişam el-Meşişi ile yaptığı istişareler sonrasında aldığını ifade etti.

    Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyuran Said, söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen yürürlüğe gireceğini aktardı.

    Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam edeceğini, atayacağı başbakan ile yeni bir hükümet kurulacağını ve hükümetin cumhurbaşkanı liderliğinde kalacağını kaydetti.

    Anayasayı ve halkın çıkarlarını korumak üzere bu kararların kaçınılmaz olduğunu savunan Said, yolsuzluk dosyalarını ortaya çıkarma gerekçesiyle başsavcılık görevini de üstlendiğini belirtti.



    30 GÜN GEÇERLİ OLACAK
    Tunus Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin yetkilerini dondurma yönünde duyurduğu kararın 30 gün için geçerli olacağını bildirdi.

    Tunus Cumhurbaşkanlığı, Said'in askeri komuta kademesi ve güvenlik yetkililerinin katıldığı toplantının ardından resmi Facebook sayfasından bir açıklama yayımladı.

    Cumhurbaşkanı Said'in, Başbakan ve Meclis Başkanı ile yaptığı istişarelerin ardından Anayasa'nın 80'nci maddesini işleme alarak ülkenin güven ve istikrarı ile devlet işleyişini garantiye almak üzere bazı kararlar aldığının aktarıldığı açıklamada, bu kararların Başbakan Hişam Meşişi'yi görevden alma ve Meclis'in yetkilerini 30 gün boyunca dondurmayı içerdiği ifade edildi.

    Kararların aynı şekilde tüm parlamento üyeleri dokunulmazlıklarının kaldırılması ve Cumhurbaşkanı Said'in atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağının teyit edildiği açıklamada, istisnai tedbirleri düzenleme çalışmalarının gelecek saatlerde belirleneceğine işaret edildi.

    Bahsi geçen istisnai tedbirlerin ülkede oluşan şartlar nedeniyle alındığı ve bunların ortadan kalkmasıyla önlemlerin de sonlandırılacağına vurgu yapılan açıklamada, Tunus halkına da dikkatli olmaya ve "kaosa çağrı yapanların peşinden gitmeme" uyarısında bulunuldu.

    GANNUŞİ: DARBE GİRİŞİMİDİR
    Tunus Meclis Başkanı Raşit Gannuşi ülkede darbe olduğunu duyurdu ve Tunus Cumhurbaşkanının aldığı kararları geçersiz saydığını açıkladı.

    Tunus Cumhurbaşkanı'nın Başbakanı görevden alma kararını darbe olarak niteleyen Nahda Lideri Gannuşi, "Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

    NAHDA HAREKETİ: MEŞRUİYETE KARŞI DARBE
    Tunus'ta Nahda Hareketi Yürütme Kurulu üyesi Nureddin el-Buheyri, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları, "anayasaya ve meşruiyete karşı darbe" olarak nitelendirdi.

    Buheyri, yaptığı açıklamada, Said'in, Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi'yi görevden almasına ve Meclisin yetkilerini dondurmasına tepki gösterdi.

    Buheyri, alınan kararları "anayasaya ve meşruiyete karşı darbe" olarak nitelendirdi.

    GÖSTERİCİLER NAHDA HAREKETİ'NİN GENEL MERKEZİNE YÜRÜMEYE ÇALIŞIYOR
    Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı kararları destekleyen göstericiler, Nahda Hareketi'nin genel merkezine baskın düzenlemeye çalıştı.

    Başkent Tunus'taki Nahda Hareketi'nin genel merkezine doğru yürüyüşe geçen göstericiler ile geniş güvenlik önlemleri alan polis arasında arbede yaşandı. Polis, ülkenin milli marşını okuyarak genel merkeze baskın düzenlemeye çalışan göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı.

    Geniş güvenlik önlemleri alan polis, Nahda Hareketi'nin genel merkezi önünde nöbet tutmaya devam ediyor.



        ASKERLER PARLAMENTODA!
        Tunus parlamentosunda bulunan askerler, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki bir grup milletvekilinin içeri girmesine izin vermedi.

        Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin yetkilerini dondurma ve parlamento üyelerinin dokunulmazlıklarını askıya alma kararını duyurmasının ardından Meclis binasına geldi.

        Yardımcısı ile diğer bir grup milletvekilinin eşliğinde Meclis kapısına gelen Gannuşi, kapıdaki askerlerden içeri girmelerine müsaade edilmesini istedi. Ancak Meclis kapısındaki askerler, Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerine Cumhurbaşkanlığından aldıkları talimatlar dolayısıyla girişlerine izin veremeyeceklerini iletti.

        Askerlerle burada kısa bir diyalog yaşayan Gannuşi, Meclise giriş yapmalarının engellenmesini kınadı ve tüm milletvekillerine sorumluluklarını yerine getirmeleri ve yetkilerini kullanmaları çağrısında bulundu.

        ÖZGÜRLÜK TEHLİKE ALTINDA OLDUĞU MÜDDETÇE YAŞAMANIN BİR KIYMETİ YOKTUR
        Tunus halkının özgürlükleri elinden alınarak saldırıya maruz kaldığını söyleyen Gannuşi, "Tunus halkı tiranlık dönemlerine dönmeyi kabul etmeyecektir. Özgürlük tehlike altında olduğu müddetçe yaşamanın bir kıymeti yoktur." dedi.

        Gannuşi, askerlerce kapatılan Meclis binasının önünden Tunuslulara ve orduya Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına karşı durma çağrısı yaptı.



        Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Meclisin yetkilerini dondurma ve parlamento üyelerinin dokunulmazlıklarını askıya alma kararını duyurmasının ardından, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi parlamento binasına geldi. Meclis kapısındaki askerler, Gannuşi'nin içeri girmesine izin vermedi.

        Gannuşi makam aracında meclis binasın önündeki bekleyişi sürüyor.



        LİBYA'DAN TUNUS CUMHURBAŞKANI SAİD'İN KARARLARINA TEPKİ
        Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden alma kararlarına tepki gösterdi.

        Mişri, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Seçilmiş organlara yönelik darbeleri ve demokratik yolların feshedilmesini reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in yönetimi ele geçirmek için darbe girişiminde bulunmasını, "14 Şubat 2014 Hafter darbesi" ifadesiyle hatırlatan Mişri, Tunus'taki gelişmeyi bununla kıyaslayarak, "25 Temmuz 2021 Kays darbesi" nitelendirmesini yaptı.

        Mişri, açıklamasının devamında, "Bu gece düne ne kadar benziyor." değerlendirmesinde bulundu.




        TÜRKİYE'DEN TEPKİ
        Tunus'ta yaşanan darbe girişimine Meclis Başkanı Mustafa Şentop tepki gösterdi.

        Şentop, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır." dedi.


        ANTİDEMOKRATİK FAALİYETİN KARŞISINDAYIZ
        AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye olarak darbelere karşı olduklarını, darbelerin ülkeleri onlarca yıl geriye götüren gerici hareketler olduğunu belirterek, "Tunus'taki darbenin Tunus halkına zarar vereceğini görüyoruz. Türkiye olarak sonuna kadar bu antidemokratik faaliyetin karşısındayız." dedi.

        Kurtulmuş, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunus'ta dün akşam askeri darbe girişimi yaşandığını, çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

        Türkiye'nin bugüne kadar çok fazla darbeyle karşılaştığını vurgulayan Kurtulmuş, "Prensip olarak dünyanın her yerinde yapılan darbelere karşıyız çünkü darbeler, halkın özgür iradesini yok saymaktır." ifadesini kullandı.

        "TÜRKİYE HER ZAMAN DARBELERE KARŞIDIR"
        Kurtulmuş, darbelerin demokratik kurallar bakımından kabul edilemez olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Bizim coğrafyamızda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da demokrasinin yeni yeni yeşermeye başladığı bir ortamda hiç kimsenin halkın demokrasi taleplerini yok saymaya ve bunları yok etmeye çalışmak gibi bir fiilin içerisinde olmaması gerekir. Şu anda detaylı bilgiler yok fakat ben prensip olarak söylüyorum. Türkiye'nin duruşu bellidir. Türkiye her zaman darbelere karşıdır.

        Kimden gelirse gelsin, halk tarafından seçilmiş hangi meşru hükümete karşı yapılırsa yapılsın, hangi meşru parlamentoyu ortadan kaldırırsa kaldırsın darbelerin insanlık suçu olduğunu bilen bir milletiz. Darbelerin ülkeleri onlarca yıl geriye götüren gerici hareketler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Tunus'taki darbenin Tunus halkına zarar vereceğini görüyoruz. Türkiye olarak sonuna kadar bu anti demokratik faaliyetin karşısındayız."


        AK PARTİ'DEN TEPKİ
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir" dedi.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Tunus'taki gelişmeleri değerlendirdi. Çelik, "Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır. Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir. Tunus'ta anayasal düzenin Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınması, meşru değildir. Kardeş Tunus halkına bu kötülüğü yapanlar kendi ülkelerine zarar veriyorlar. Tunus halkı, mevcut krizi birlik ve beraberlik içinde aşabilecek imkân ve tecrübeye sahiptir. Bu ancak anayasal düzene hemen geri dönülmesi ile mümkündür" dedi.

        'TÜRKİYE, TUNUS HALKININ YANINDADIR'
        Çelik, Tunus'ta halkın demokratik iradesini desteklediklerini vurgulayarak, "Demokratik süreçlerin askıya alınmasını reddediyoruz. Tunus halkının yüksek demokratik iradesine herkes saygı göstermelidir. Türkiye ile Tunus arasında, kökleri tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik, kültürel ve insani bağlar bulunmaktadır. Türkiye, Tunus halkının yanındadır ve demokrasi mücadelesine saygı duymaktadır. Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına destek verdi. Cumhurbaşkanımız güçlü bir şekilde Tunus halkının demokratik mücadelesinden yana oldu. Tunus demokrasisini desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı




        HALK DESTEĞİ OLMAYAN GİRİŞİMLERİ KINIYORUZ
        Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Dost ve kardeş Tunus'ta demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz." dedi.

        NE OLMUŞTU?
        Özellikle başkent Tunus olmak üzere ülke genelinde, hükümet ve muhalefet partilerine yönelik kitlesel protestolar gerçekleşmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

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