Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İsrailli casus yazılım Pegasus, Dubai prensesleri Haya ve Latife'yi de hedef almış!

    Casus yazılım Pegasus'la, iki Dubai prensesinin de cep telefonlarıyla takip edildiği ortaya çıktı. Dubai'den kaçan Prenses Haya, İngiltere'de ikamet ediyor. Haya ve Latife'yi, casus yazılımla El Maktum'un takip etmiş olabileceği iddiası ortaya atıldı.

    Casus ceplerinde!

    İsrailli NSO şirketi tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus ile hedef alınan isimler arasında Dubai prensesleri Haya ve Latife'nin de olduğu anlaşıldı. Dubai Emiri El Maktum'un kızı olan Latife'nin ülkeden kaçışı dünya kamuoyu tarafından takip edilmişti. Dinlenenler listesinde, Maktum'un Londra'ya kaçan eşi Prenses Haya'nın da yer aldığı bildirildi.

    İNSAN HAKLARI İHLALİ
    Uluslararası Af Örgütü, iki prensesin telefonlarının listede bulunması ile ilgili NSO grubunu hedef aldı. Ve şirketi "insan haklarını ihlal etmekle" suçladı. NSO Group şirketi ise yanlış bir iş yapılmadığını tekrarladı.

    Şirket, yazılımın "terör ve diğer suçları önlemek için" geliştirildiğini ve ancak sadece insan haklarına saygılı olan ülkelere satın alma hakkı tanındığını açıkladı.

    İKİ PRENSES, ADIM ADIM İZLENİYOR
    Dubai'den kaçan Prenses Haya, İngiltere'de ikamet ediyor. Haya ve Latife'yi, casus yazılımla El Maktum'un takip etmiş olabileceği iddiası ortaya atıldı. Latife'nin Duabai'ye geri götürülmekten korktuğu da belirtiliyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sen neden panik yaptın Ergün!
    Haberler Dünya İsrailli casus yazılım Pegasus, Dubai prensesleri Haya ve Latife'yi de hedef almış!