İsrailli casus yazılım Pegasus, Dubai prensesleri Haya ve Latife'yi de hedef almış!

İsrailli NSO şirketi tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus ile hedef alınan isimler arasında Dubai prensesleri Haya ve Latife'nin de olduğu anlaşıldı. Dubai Emiri El Maktum'un kızı olan Latife'nin ülkeden kaçışı dünya kamuoyu tarafından takip edilmişti. Dinlenenler listesinde, Maktum'un Londra'ya kaçan eşi Prenses Haya'nın da yer aldığı bildirildi.

İNSAN HAKLARI İHLALİ

Uluslararası Af Örgütü, iki prensesin telefonlarının listede bulunması ile ilgili NSO grubunu hedef aldı. Ve şirketi "insan haklarını ihlal etmekle" suçladı. NSO Group şirketi ise yanlış bir iş yapılmadığını tekrarladı.

Şirket, yazılımın "terör ve diğer suçları önlemek için" geliştirildiğini ve ancak sadece insan haklarına saygılı olan ülkelere satın alma hakkı tanındığını açıkladı.

İKİ PRENSES, ADIM ADIM İZLENİYOR

Dubai'den kaçan Prenses Haya, İngiltere'de ikamet ediyor. Haya ve Latife'yi, casus yazılımla El Maktum'un takip etmiş olabileceği iddiası ortaya atıldı. Latife'nin Duabai'ye geri götürülmekten korktuğu da belirtiliyor.