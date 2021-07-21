Jeff Bezos, 11 dakikada uzaya çıkıp geri döndü (Dünya haberleri)

Amazon'un sahibi milyarder Jeff Bezos, Blue Origin'in roketiyle uzaya gitti. New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı. Tarihteki ilk "mürettabatının tamamı sivil ve pilotsuz uzay uçuşu" olma niteliği taşıyan yolculukta, Bezos'a kardeşinin yanı sıra 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Olivier Deamon eşlik etti. Ekip uzayda 1.5 dakika geçirdikten sonra dünyaya döndü. 11 dakikanın ardından kapsül, paraşütlerle başarılı bir şekilde dünyaya indi.

PRENS YAZIYOR

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