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    • Dünya
    • 20.07.2021 00:41
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    • 20.07.2021 01:40
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    Almanya'nın Göttingen kentinde yaşanan polis şiddeti George Floyd’a yapılandan farksız...

    Almanya'nın Göttingen kentinde polis bir kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 4 polisin yere yatırarak gözaltına almaya çalıştığı 28 yaşındaki şahsı dakikalarca yumruklaması ve şiddet uygulaması sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Yumruklayan polis hakkında görevdeyken adam yaralamadan soruşturma açıldı. Haberin detayları..

    İHA
    Almanya'daki polis şiddeti Floyd’a yapılandan farksız

    Almanya'nın Göttingen kentinde polisin şiddet uygulayarak gözaltına aldığı şahıs, akıllara polisin gözaltına alındığı sırada hayatını kaybeden siyahi George Floyd'u getirdi. 4 polisin yere yatırarak dakikalarca gözaltına almaya çalıştığı 28 yaşındaki şahsı yumruklaması ve şiddet uygulaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Şahsın polisin yumruklaması sonucu yüzünden yaralandığı aktarıldı.

    GÖREVDEYKEN ADAM YARALAMADAN SORUŞTURMA AÇILDI

    Göttingen polisi tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan şahsın elinde bıçak olduğu için vatandaşlar tarafından ihbar edildiği ve şahsın olay yerine gelen ekibe saldırması nedeniyle gözaltına alındığı aktarıldı. Şahsın bir polisi memurunu da yaraladığı belirtilen açıklamada, yerde yatan kişiye yumruk atan polis hakkında görevdeyken adam yaralamadan soruşturma açıldığı aktarıldı. Olaya ilişkin polislere ait vücut kamerası görüntülerinin inceleneceği ifade edildi.

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