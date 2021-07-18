Avusturya’da sele kapılan Türk çift Salih ve Ayşe Karaaslan'ı Avusturyalı komşuları Alexander Eisenmann kurtardı!

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR TELEFONU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftini kurtaran Avusturyalı komşuları Alexander Eisenmann ile telefonda görüşerek, ortaya koyduğu cesaret için kendisine teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Avusturya'nın Salzburg kentindeki sel felaketinde, Türk vatandaşları Karaaslan çiftini kurtaran komşuları Eisenmann ile görüştüğünü belirterek, "Yabancı düşmanlığının ve İslam karşıtlığının arttığı bu dönemde ortaya koyduğu cesaret ve insanlığı için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

EISENMANN O ANLARI ANLATTI

Avusturyalı Eisenmann, Karaaslan çiftinin restoranlarının bulunduğu binanın bitişiğindeki apartmanın sahibi olduğunu, olay sırasında binaya su girmesini engellemek için önlem almaya çalıştığını anlattı.

Eisenmann, oğlunun kendisine seslenerek, 2 kişinin suya kapıldığını söylediğini aktararak, hemen suya girdiğini, Karaaslan çiftine elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını ancak suyun basıncının çok şiddetli olduğunu dile getirdi.

Olayın sıcaklığıyla ilk anda sele kapılan kişileri tanıyamadığını, daha sonra yan komşusu olduklarını fark ettiğini anlatan Eisenmann, "Benim için kim oldukları elbette hiç önemli değildi. Her ne kadar riskli de olsa onlara yardım etmek için kararlı bir şekilde suya girdim." diye konuştu.

Eisenmann, hep birlikte sudan kurtulmayı başardıklarını ve suyun daha az etkili olduğu alana ulaştıklarını ifade etti.

Daha sonra Karaaslan çiftinin burada bir duvarın üzerine tırmandığını, itfaiyeden yardım gelmesini beklediğini söyleyen Eisenmann, kendisinin ise farkı bir yol kullanarak yaşadığı eve dönmeyi başardığını kaydetti.