Avusturya’da sele kapılan Türk çift Salih ve Ayşe Karaaslan'ı Avusturyalı komşuları Alexander Eisenmann kurtardı!

Almanya'dan sonra Avusturya'da da etkili olan sağanak ve kötü hava koşulları, Salzburg eyaletindeki birçok yerleşim yerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Sel en çok etkili olduğu Hallein kasabasında restoran işletmeciliği yapan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftinin de ölümle karşı karşıya gelmesine neden oldu.
Sele kapılan Salih ve Ayşe Karaaslan çiftini, Avusturyalı komşuları Alexander Eisenmann kurtardı.
İşte o anlar;
Salih Karaaslan, Hallein'ın merkezinde restoran işlettiklerini, yoğun yağış nedeniyle restoranın bahçesinde suların birikmeye başladığını fark ettiğini ve durumu o sırada dinlenmekte olan eşine aktardığını söyledi.
Yaklaşık 5 dakika gibi kısa bir sürede suyun 1,5 metreye kadar yükseldiğini belirten Karaaslan, sele kapılmış bir aracın evlerinin önünde geçtiğini görünce hemen kendi arabasını güvenli bir yere park ettiğini kaydetti.
Karaaslan, sele kapılan üç aracın bulundukları yerdeki nehrin üzerindeki köprüyü tıkadığını bu durumun suyun daha da artmasına yol açtığını ifade etti.
SELİN ŞİDDETİ KARŞISINDA ŞOKE OLDULAR
Daha sonra restorandan eşini alarak bulundukları yerden uzaklaşmak istediklerini ancak bu sırada eşinin selin şiddeti karşısında şoka girdiğini ve bir müddet bulundukları yerden hareket edemediklerini aktaran Karaaslan, "Restoranın köşesinde beklerken, itfaiye, polis birçok yeri aradık ancak bir sonuç alamadık. Artık karar vermem gerekiyordu ya karşıya geçecek ya da boğulacaktık. Başka bir şansımız yoktu. Orada dursaydık büyük ihtimalle su bizi alıp götürecek ve boğulacaktık." diye konuştu.