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    • Dünya
    • 16.07.2021 13:17
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    • 16.07.2021 13:43
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    Avrupa Adalet Divanı'ndan İslamofobik karar! Başörtüsü işten atılma kararı sayıldı

    Avrupa Adalet Divanı, başörtüsü taktıkları gerekçesiyle işten çıkarılan 2 Müslüman kadının başvurusunu karara bağladı. Mahkeme İslamofobi örneği sergileyerek Batı'nın Müslümanlara yönelik ayrımcılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kararda "işveren, belli koşullarda çalışanın başörtüsünü çıkartmasını isteyebilir. " yönündeki görüş tekrarlandı.

    Avrupa Adalet Divanı'ndan skandal başörtüsü kararı

    Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliğinde (AB) şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine hükmetti.

    Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Adalet Divanı, Almanya'da başörtü takmaya başladıktan sonra işlerinden uzaklaştırılan Müslüman kadınların getirdiği iki davayla ilgili kararını verdi.

    Mahkemeden yapılan açıklamada, "İş yerinde siyasi, felsefi veya dini inançlara ait görünür herhangi bir sembolün takılmasının yasaklanması, işverenin müşterilere karşı tarafsız bir imaj sunma veya sosyal anlaşmazlıkları önleme ihtiyacıyla haklı görülebilir." denildi.

    Söz konusu gerekçenin işveren açısından gerçek bir ihtiyaca karşılık gelmesi gerektiğinin de ifade edildiği açıklamada, ulusal mahkemelerin üye ülkelerin özel koşullarını dikkate alabileceği belirtildi.

    2017 tarihli başka bir kararda da Adalet Divanı, şirketlerin belirli koşullar altında çalışanların başörtüsü ve diğer görünür dini semboller takmasını yasaklayabileceğine hükmetmişti. Söz konusu karar, büyük tepkiye yol açmıştı.

    SKANDAL KARAR
    Kararda müşterilerle yüz yüze iletişim kurulan başörtülülerin işten çıkarılabileceği belirtildi. Avrupa Adalet Divanı tarafından imza atılan kararda ayrıca "başörtüsü işyerinde sorun çıkaran" şeklinde skandal ifadelere de yer verildi.

    İSLAMOFOBİ ÖRNEĞİ
    Avrupa Adalet Divanı tarafından alınan karar büyük tepki çekerken, "İslamofobinin en net örneği" şeklinde tanımlandı. Karar, Batı'nın Müslümanlara yönelik çifte standartını bir kez daha gözler önüne serdi.

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