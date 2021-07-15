Son dakika: Almanya’da sel: 33 kişi hayatını kaybetti 70'den fazla kayıp var

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde meydana gelen yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi. Bonn şehrinin güneyindeki Ren Nehri'ne dökülen Ahr nehrinin taşarak evlere büyük hasar verirken 6 binanın çöktüğü aktarıldı.



Polis, selde 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 70'den fazla kişinin de kaybolduğunu belirtirken, yaklaşık 50 kişinin ise evlerin çatılarında mahsur kaldığını söyledi.







Polis sözcüsü, "İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin konuşlandırıldığı pek çok yer var. Henüz çok net bir resmimiz yok çünkü kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.



25 binanın çökme tehlikesi altında olduğu aktarılırken, demiryolu ve karayolu taşımacılığının kesintiye uğradığı ve önemli bir ticaret arteri olan Ren'de nakliye çalışmalarının askıya alındığı bildirildi.







Bitburg-Plüm bölgesin de de su baskınları sebebiyle durumun tehlikeli olduğu ifade edilen haberde, Waxweiler kasabasında 5 kişinin, etrafı suyla çevrilmiş bir evde mahsur kaldığı, kurtarma ekiplerinin botlarla eve ulaşamadığı kaydedildi.



Almanya Meteoroloji servisi, Perşembe ve Cuma günü, güneybatı Almanya'da, Ren Nehri'nin yukarı kesimlerinde daha fazla şiddetli yağmur yağacağını konusunda uyarıda bulundu.







Yüzlerce askerin kurtarma çalışmalarında polise yardım ettiği aktarılırken, tanklar vasıtasıyla yolları temizleme çalışması sürüyor.



Yollarda süren çalışmalarda toprak kaymalarından ve devrilen ağaçlardan temizlerken, helikopterler çatılarda mahsur kalan kişileri kurtarmaya çalışıyor.







Rheinland-Pfalz eyalet başbakanı Malu Dreyer, "Bu bir felaket. Ölüler, kayıplar ve birçok insan hala tehlikede. Acil servislerimizin tümü 24 saat faaliyette ve kendi hayatlarını riske atıyor" dedi.

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