Lübnan’da protesto! Hükümet kurulamadı, halk sokaklara döküldü

Yaklaşık 9 ay önce hükümeti kurmakla görevlendirilen Sünni Müstakbel Hareketi Genel Başkanı Saad el-Hariri'nin Cumhurbaşkanı Mişel Avn'la anlaşamadığını belirterek görevi iade ettiğini açıklamasının ardından dolar, karaborsada ilk kez 20 bin Lübnan lirasının üzerine çıktı.
Ekonomik krizin her geçen gün kötüleştiği ülkede siyasi güçlerin yeni hükümeti kurma konusunda anlaşamamasına tepki gösteren vatandaşlar, başkent Beyrut ve diğer bazı bölgelerde lastik yakarak yolları trafiğe kapattı.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'ta eylemciler ile yolu açmaya çalışan askerler arasında arbede çıktığı aktarıldı. Haberde, askerlerin havaya plastik mermiyle ateş açarak taş atan eylemcileri dağıtmaya çalıştığı ifade edildi.
Ülkenin güneyindeki Sur kentinde de Nebih Berri Caddesi'ne inen öfkeli vatandaşlar bazı iş yerlerinin camlarını kırdı.