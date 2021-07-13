Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dünya, ABD'deki vahşete kilitlendi! Türk kızı Yasemin Uyar, eski sevgilisi tarafından katledildi

    Yasemin Uyar, oğlunun babası Tyler Rios’tan defalarca dayak yedi. Her defasında polisten yardım istedi. Ancak kimse ilgilenmedi! 10 Temmuz’da ormanda cansız bedeni bulunan genç kadının katili “Beni öldürecek” dediği o caniydi!

    Duyarsızlar!

    Dünya, ABD'deki vahşete kilitlendi! Türk kızı, eski sevgilisi tarafından katledildi... Korkunç olay, geçtiğimiz cuma günü New Jersey'de meydana geldi.

    Bir eczanede çalışan Yasemin Uyar, iki yıl önce Tyler Rios'e (27) gönül verdi. Bu ilişkiden Sebastian isimli oğlu dünyaya geldi. Ancak mutlu günler uzun sürmedi. Çünkü kadına yönelik şiddet, her yerdeydi!

    Sevgilisinden defalarca şiddet gören Yasemin Uyar, ayrılmaya karar verdi. Uzaklaştırma emrine rağmen Tyler Rios, her defasında Yasemin Uyar'ı taciz etti. Genç kızın yardım çığlığı, ABD polisi tarafından duymazdan gelindi. 9 Temmuz günü ise Uyar'ın Sebastian'ı kreşe götürmediği öğrenildi.

        Yapılan incelemede, genç kadının kaçırıldığı belirlendi. Tek şüpheli ise eski sevgilisiydi! Rios'u gözaltına alan polis, şüphelinin ormanda tarif ettiği bölgeye gitti. Toprağa gömülü halde bulunan cansız bedenin Yasemin'e ait olduğu tespit edildi.

        ÖLDÜRÜP PARTİ YAPTI
        Tyler         Rios, Yasemin'i boğarak katletti. Ardından evine giderek arkadaşlarıyla parti verdi!

        HAMİLEYKEN BİLE DAYAK YEMİŞ
        Anne Karen Uyar, olayda ABD polisinin ihmali olduğunu söyledi. "Bir defasında kızımı boğmaya çalıştı. Bayılınca bıraktı. Kızım hamileyken bile şiddete uğradı" dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hem esnaf hem çocuklar bayram edecek
        Haberler Dünya Dünya, ABD'deki vahşete kilitlendi! Türk kızı Yasemin Uyar, eski sevgilisi tarafından katledildi