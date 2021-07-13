Dünya, ABD'deki vahşete kilitlendi! Türk kızı Yasemin Uyar, eski sevgilisi tarafından katledildi

Dünya, ABD'deki vahşete kilitlendi! Türk kızı, eski sevgilisi tarafından katledildi... Korkunç olay, geçtiğimiz cuma günü New Jersey'de meydana geldi.
Bir eczanede çalışan Yasemin Uyar, iki yıl önce Tyler Rios'e (27) gönül verdi. Bu ilişkiden Sebastian isimli oğlu dünyaya geldi. Ancak mutlu günler uzun sürmedi. Çünkü kadına yönelik şiddet, her yerdeydi!
Sevgilisinden defalarca şiddet gören Yasemin Uyar, ayrılmaya karar verdi. Uzaklaştırma emrine rağmen Tyler Rios, her defasında Yasemin Uyar'ı taciz etti. Genç kızın yardım çığlığı, ABD polisi tarafından duymazdan gelindi. 9 Temmuz günü ise Uyar'ın Sebastian'ı kreşe götürmediği öğrenildi.