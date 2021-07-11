Maradona adına ikinci kilise Meksika'da açıldı

Maradona'yla ilgili hatıra eşyalarının yer aldığı kiliseye yerel halkın ilgisi büyük oldu. Zemini suni çim ile döşenmiş kilisedeki sandalyelerin ise Meksika, Arjantin ve Avrupa futbol kulüpleri ve bazı milli takım formaları ile süslendiği görülüyor.