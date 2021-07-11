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    • Dünya
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    • 11.07.2021 17:51
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    Maradona adına ikinci kilise Meksika'da açıldı

    Geçen sene yaşamını yitiren Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona adına ikinci kilise Meksika’nın Puebla eyaletinde açıldı. Kilisenin duvarlarında da Maradona’nın Papa Francis, Lionel Messi ve Fidel Castro gibi ünlülerle çektirdiği fotoğraflar sergileniyor. Haberin detayları...

    İHA
    Maradona adına ikinci kilise açıldı

    25 Kasım 2020'de hayatını kaybederek hayranlarını yasa boğan Arjantinli yıldız futbolcu Diego Maradona adına bir kilise daha açıldı. Maradona adına ilki 1998 yılında Arjantin'de açılan kilisenin ardından Meksika'nın Puebla eyaletine bağlı San Andres Cholula kasabasında ikinci bir kilise daha açıldı.

    Maradona'yla ilgili hatıra eşyalarının yer aldığı kiliseye yerel halkın ilgisi büyük oldu. Zemini suni çim ile döşenmiş kilisedeki sandalyelerin ise Meksika, Arjantin ve Avrupa futbol kulüpleri ve bazı milli takım formaları ile süslendiği görülüyor.

    Ayrıca kilisenin duvarlarında da Maradona'nın Papa Francis, Lionel Messi ve Fidel Castro gibi ünlülerle çektirdiği fotoğraflar sergileniyor.



    "HİÇBİR DİN VE MEZHEBE KARŞI DEĞİLİZ"

        Kilisenin kurucusu Marcelo Buchet, Maradona'nın kendi hayatında büyük yeri olduğunu belirterek, yaşadığı yerde yıldız futbolcu adına bir kilise açma fikrinin yıllardır aklında olduğunu söyledi.

        Kilisenin hiçbir din ve mezhebe karşı olmadığını, aksine her türlü inanca sahip kişilere açık olduğunu kaydeden Buchet, tüm futbolseverleri Maradona adına açılan kiliseye beklediğini ifade etti.

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