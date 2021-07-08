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    • Dünya
    • 08.07.2021 12:17
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    • 08.07.2021 12:21
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    Sinovac'ın en kapsamlı etkinlik oranı açıklandı! Sinovac Delta varyantına karşı koruyor mu?

    Dünya koronavirüs belası ile savaşırken delta varyantının ortaya çıkması mevcut aşıların etkinliğinin sorgulanmasına neden oldu. Türkiye’de uygulanan Sinovac ve BioNTech aşısının delta varyantına etkinlik oranı açıklandı. Peki Sinovac’ın delta varyantına etkisi ne kadar? İşte detaylar…

    Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen corona virüs aşısı CoronaVac'ın yeni etkinlik oranı açıklandı.


    Şili'de yapılan ve 10,2 milyon kişinin incelendiği çalışmada, aşının Covid-19'u önlemede yüzde 65,9, hastaneye yatışı önlemede yüzde 87,5, yoğun bakıma alınmayı önlemede yüzde 90.3, ölümleri önlemede ise yüzde 86,3 etkili olduğu belirtildi.



    2 Şubat-1 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmanın sonrasında aşının 2. faz denemelerinin sonuçlarıyla tutarlı olarak, ağır hastalık ve ölüm dahil olmak üzere Covid-19'u etkili bir şekilde önlediğini belirtildi.

        GEÇTİĞİMİZ AY BREZİLYA'DA DA YAPILMIŞTI
        Çalışma, Sinovac tarafından geliştirilen aşı ile ilgili en kapsamlı araştırma olurken geçtiğimiz ay Brezilya'da yapılan araştırmada 45 bin kişi incelenmiş, aşının uygulanmasından 5 hafta sonra yüzde 95 oranında ölümleri engellediği belirtilmişti.

        Dünyada Delta varyantı nedeniyle vaka sayıları artarken geçtiğimiz hafta Sinovac sözcüsü Liu Peicheng aşılarının varyanta karşı etkinliği ile ilgili açıklama yapmıştı.



        Peicheng, iki doz aşının ardından bir güçlendirici doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunu, hızla ortaya çıkarabileceğini söyledi.

            BIONTECH AŞISININ DELTA VARYANTINA ETKİNLİK ORANI NE KADAR?
            İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İbrani Üniversitesinin Delta varyantına karşı Pfizer-BionNTech aşısının etkisine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

            Araştırmanın sonucunun, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.

            Araştırmada ayrıca, aşının Delta varyantı bulaşan kişilerde ciddi semptomlar görülmesini önlemedeki etkisinin, diğer varyantlara karşı gösterdiği etkiden daha düşük olduğu ifade edildi.

                İsrail'de daha önce yapılan araştırmalar, Pfizer-BioNTech aşısının Kovid-19'un diğer varyantlarına karşı yüzde 95 etkili olduğunu ortaya koymuştu.

                Aşıyı olan kişilerin, Kovid-19'un diğer varyantlarına yakalansalar dahi çok fazla semptom göstermedikleri kaydedilmişti.
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