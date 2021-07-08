Sinovac'ın en kapsamlı etkinlik oranı açıklandı! Sinovac Delta varyantına karşı koruyor mu?

GEÇTİĞİMİZ AY BREZİLYA'DA DA YAPILMIŞTI

Çalışma, Sinovac tarafından geliştirilen aşı ile ilgili en kapsamlı araştırma olurken geçtiğimiz ay Brezilya'da yapılan araştırmada 45 bin kişi incelenmiş, aşının uygulanmasından 5 hafta sonra yüzde 95 oranında ölümleri engellediği belirtilmişti.