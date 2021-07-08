Sinovac'ın en kapsamlı etkinlik oranı açıklandı! Sinovac Delta varyantına karşı koruyor mu?

Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen corona virüs aşısı CoronaVac'ın yeni etkinlik oranı açıklandı.
Şili'de yapılan ve 10,2 milyon kişinin incelendiği çalışmada, aşının Covid-19'u önlemede yüzde 65,9, hastaneye yatışı önlemede yüzde 87,5, yoğun bakıma alınmayı önlemede yüzde 90.3, ölümleri önlemede ise yüzde 86,3 etkili olduğu belirtildi.
2 Şubat-1 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmanın sonrasında aşının 2. faz denemelerinin sonuçlarıyla tutarlı olarak, ağır hastalık ve ölüm dahil olmak üzere Covid-19'u etkili bir şekilde önlediğini belirtildi.