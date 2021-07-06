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    • Dünya
    • 06.07.2021 08:44
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    • 06.07.2021 09:16
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    SON DAKİKA! Rusya'da AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantı kesildi

    Son dakika haberine göre Rusya’nın doğusunda bulunan Kamçatka bölgesinde içerisinde 28 kişinin olduğu AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği bildirildi.

    O ülkede şok! Yolcu uçağıyla bağlantı kesildi

    Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği bildirildi.

    Rus haber ajanslarının Rusya'nın Acil Durumlar Bakanlığının bölgedeki basın servisine dayanarak verdiği haberde, Kamçatka bölgesinde Petropavlovsk-Kamçatki kentinden Palana kentine yolcu taşıyan AN-26 tipi bir uçağıyla planlanan zamanda iletişim kurulamadığı belirtildi.

    Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu ifade edilen haberde, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA! Rusya'da AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantı kesildi