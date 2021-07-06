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    • Dünya
    • 06.07.2021 16:09
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    • 06.07.2021 16:22
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    Hafter milislerinden Türk bayrağı üzerinden provokasyon! Çizgiyi aştılar

    Daha önce de tatbikatlarında Türk bayrağını düşman bayrağı olarak kullanan, sözde askerlerine bayrağımızı ezdirip video yayınlayan Hafter milisleri, son provokasyonla çizgiyi aştı. Libya Başbakanı Dibeybe, Hafter milislerinin kontrolünde bulunan Tobruk'u ziyaret etti. Hafter milisleri, Dibeybe'nin geçeceği yola Türk bayrağı sererek araçların ve Türk bayrağını çiğnemesi için çabaladı. Biz de her ne kadar bayrağımızın bu hale görünmesini istemesek de olayın duyulması ve gerekenin yapılması için, Hafter milislerinin imza attığı bu skandalı haberleştiriyoruz.

    Hafter milislerinden provokasyon! Çizgiyi aştılar

    Libya'nın Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkenin doğusunda bulunan ve hala Hafter milislerinin kontrolünde bulunan Sirenayka eyaletinin kilit sahil kenti Tobruk'u ziyaret etti.


    TÜRK BAYRAĞI ÜZERİNDEN ÇİRKİN PROVOKASYON
    Bölgedeki kaynakların aktardığı bilgilere göre, Hafter milisleri, Türk bayrağının 'çiğnenmesi' amacıyla Dibeybe'nin geçeceği yola Türk Bayrağı sererek yoldan geçen araçların bayrağımızın üzerinden geçmesine sebep oldu.

    HAFTER PEŞ PEŞE SKANDALLARLA SINIRI ZORLUYOR!
    Söz konusu görüntüler, darbeci Hafter'in Türkiye'ye karşı gerçekleştirdiği ilk provokasyon değil.

    Geçtiğimiz yıl da Libya'da BAE, Fransa ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen gayrimeşru güçlerin lideri General Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun düzenlediği tatbikatta, düşman olarak Türk Bayrağı kullanılmıştı. Tatbikat esnasında şanlı bayrağımızın yere atılarak bir asker tarafından çiğnendiği görülmüştü.

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