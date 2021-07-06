Hafter milislerinden Türk bayrağı üzerinden provokasyon! Çizgiyi aştılar

Libya'nın Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkenin doğusunda bulunan ve hala Hafter milislerinin kontrolünde bulunan Sirenayka eyaletinin kilit sahil kenti Tobruk'u ziyaret etti.





TÜRK BAYRAĞI ÜZERİNDEN ÇİRKİN PROVOKASYON

Bölgedeki kaynakların aktardığı bilgilere göre, Hafter milisleri, Türk bayrağının 'çiğnenmesi' amacıyla Dibeybe'nin geçeceği yola Türk Bayrağı sererek yoldan geçen araçların bayrağımızın üzerinden geçmesine sebep oldu.

HAFTER PEŞ PEŞE SKANDALLARLA SINIRI ZORLUYOR!

Söz konusu görüntüler, darbeci Hafter'in Türkiye'ye karşı gerçekleştirdiği ilk provokasyon değil.

Geçtiğimiz yıl da Libya'da BAE, Fransa ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen gayrimeşru güçlerin lideri General Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun düzenlediği tatbikatta, düşman olarak Türk Bayrağı kullanılmıştı. Tatbikat esnasında şanlı bayrağımızın yere atılarak bir asker tarafından çiğnendiği görülmüştü.