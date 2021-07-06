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    • Dünya
    • 06.07.2021 16:55
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    • 06.07.2021 16:55
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    Güney Kore'de genç astsubaya cinsel istismarda bulunan general gözaltına alındı

    Güney Kore'de adı açıklanmayan bir tuğgeneral, genç bir astsubaya cinsel istismarda bulundu. Astsubayın olayı yetkililere bildirmesi üzerine tuğgeneral hem görevden el çektirildi hem de gözaltına alındı.

    AA
    Genç subayı cinsel istismar eden general gözaltında

    Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, adı açıklanmayan ve gözaltına alınan tuğgeneralin, astsubayın olayı yetkililere bildirmesi üzerine görevinden alındığını duyurdu.

    "GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ"
    Bakanlık sözcüsü Boo Seung-chan, mağdur için "tüm yasal ve kurumsal desteğin" sağlanacağı sözünü vererek "Soruşturma yürütülüyor. Davayı derinlemesine inceleyeceğiz ve gerekli önlemleri alacağız." dedi.

    Kışlalarda artan cinsel suç raporları nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Güney Kore ordusunda, birkaç ay önce de bir kadın hava kuvvetleri mensubu, meslektaşının saldırısının ardından intihar etmişti.

    MART AYI BAŞINDA DA BİR OLAY YAŞANMIŞTI
    Soyadı Lee olan başçavuş, mart ayı başında aynı rütbedeki meslektaşı tarafından cinsel saldırıya uğramış ve durumu üst rütbelilere bildirmişti.

    Mayıs sonunda evinde ölü bulunan başçavuşun intihar ettiği tespit edilmişti.

    Haberde, Güney Kore Savunma Bakanlığının mayıs ayından bu yana "diğer cinsel istismar mağdurlarını ortaya çıkarmak ve korumak için bir soruşturma başlattığı, yaklaşık 20 vakayı müfettişlere teslim ettiği" bilgisine de yer verildi.

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