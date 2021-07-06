Belediye binasında panik dolu saatler: Bitcoin yollamazsanız bombayı patlatırım

Kiev Belediyesi, tarihinde ilk kez bir saldırgan tarafından Bitcoin üzerinden tehdit edilirken, Kiev Belediyesi Başkan Yardımcısı Vladimir Bondarenko tarafından bombalı eylem hazırlığında olduğunu iddia eden şahsın Kiev Belediyesine attığı mailin dökümü yayınlandı.





"BİTCOİN YOLLAMAZSANIZ BOMBAYI PATLATIRIM"