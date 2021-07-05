İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın gidişini kebap dağıtarak kutladılar (Dünya haberleri)

İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock, danışmanıyla öpüşürken yakalandı. Tepkiler üzerine istifasını açıkladı. Londra'daki Le Bab isimli restoran ise Hancock'un istifasını ücretsiz kebap dağıtarak kutladı! Restoranın üç ortağının daha önce Türkiye'yi ziyaret ettiği ve Adana kebabının tarifini öğrendiği ortaya çıktı! İngiltere'de 5 şubesi olan restoranın menüsünde Adana kebabı yer alıyor.

YOGA ARTIK

BBC muhabiri dünyadaki en büyük yoga hareketlerinden olan Şivananda'daki tecavüz skandalını ortaya çıkardı! Ishleen Kaur, uzun yıllar Şivananda'da tutkulu bir yoga öğretmenliği yaptı. Bir gün sosyal medya hesabından yoga merkezindeki istismar şikayetlerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı! Mağdur Julie Salter adında bir kadın, yoga merkezi sahibi Vishnudevananda'nın 3 yıl boyunca cinsel istismarına maruz kaldığını açıkladı. Ancak yoga merkezleri ise suçlamalara kulaklarını tıkadı!

HASTANEYE KALDIRILDI

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko'nun ameliyat nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, 84 yaşındaki Papa'ya bugün Roma'da Gemelli Hastanesi'nde kolon ameliyatı yapılacağını söyledi.