Çin yörüngeye yeni meteoroloji uydusu fırlattı: İyonesferik datayı gözlemleyecek

CNSA ayrıca "Uydu, güneşi ve uzay ortamını, bunların etkilerini, aynı zamanda uzay hava tahmini ve destekleyici hizmetlerin ihtiyaçlarını karşılamak için iyonesferik datayı gözlemleyecek." açıklamasını yaptı.

ÇİN'DEN UZAY İSTASYONU HAMLESİ