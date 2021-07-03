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    • Dünya
    • 03.07.2021 23:31
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    • 03.07.2021 23:31
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    Terör devleti İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı: 1 ölü, 2 yaralı

    Terör devleti İsrail'e bağlı güçlerin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırıları devam ediyor. İsrail polisinin Filistinliler ile sivil Yahudi işgalciler arasında çıkan tartışmaya müdahalesinde 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

    AA
    İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı: 1 ölü

    Batı Şeria'da sivil Yahudi işgalciler Nablus kentine bağlı Kusra köyüne saldırmak istedi.

    Saldırıyı engellemeye çalışan Filistinliler ile sivil Yahudi işgalciler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri, Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi kullandı.

    BİR FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
    İsrail güçlerince gerçek mermiyle vurulan 20 yaşındaki Muhammed Farid Ali Hasan yaşamını yitirdi.

    Müdahalede 2 Filistinli de ayağından plastik mermiyle vuruldu. Yaralılardan biri İsrail güçlerince gözaltına alındı.

    İSRAİL'İN SALDIRILARI YILLARDIR SÜRÜYOR
    İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

    Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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    Haberler Dünya Terör devleti İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı: 1 ölü, 2 yaralı