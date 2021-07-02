Kanada’da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 719’a çıktı: Yüksek sıcaklıklar görülmeye devam ediyor

CBC'ye konuşan köy sakinlerinden Jeff Chapman, anne ve babasının yangında öldüğünü söylerken, bölgede görev yapan itfaiye ve sağlık ekipleri alevler nedeniyle köye giremediklerini ve bu ölümleri şu an için doğrulayamayacaklarını açıkladı.

AŞIRI SICAKLAR ABD'DE DE CAN ALIYOR

Bu arada aşırı sıcaklar Amerika Birleşik Devletleri'nde de ölümlere neden oluyor.