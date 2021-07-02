Kanada’da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 719’a çıktı: Yüksek sıcaklıklar görülmeye devam ediyor

British Columbia Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe yaptığı yazılı açıklamada, eyalet genelinde 25 Haziran-1 Temmuz dönemindeki bir haftada, aşırı sıcaklardan toplam 719 kişinin öldüğünü duyurdu.
Lapointe açıklamasında, eyalette rekor kıran sıcak hava dalgası sırasında 7 gün boyunca kaydedilen ölümlerin, normalde bir hafta boyunca beklenen ölüm vakalarının yaklaşık üç katı olduğunu aktardı.
"AŞIRI SICAKLARIN TEHLİKELİ ETKİLERİNDEN KAÇINMAK İÇİN..."
Lisa Lapointe açıklamasında, "Eyaletin bazı bölgelerinde olağandışı yüksek sıcaklıklar görülmeye devam ediyor ve aşırı sıcakların tehlikeli etkilerinden kaçınmak için hepimizin ekstra özen göstermemiz önemini koruyor. Lütfen özellikle yalnız yaşayanlar olmak üzere ailenize, arkadaşlarınıza ve komşularınıza dikkat edin." çağrısında bulundu
ORMAN YANGINLARINDA BİR KÖY HARİTADAN SİLİNDİ
Öte yandan British Columbia eyaletinde aşırı sıcaklar ve yıldırımlar nedeniyle orman yangınları da arttı.