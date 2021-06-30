Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan KKTC'ye gidecek! Rumların Maraş endişesi

Rum örgütler, Erdoğan'ın ziyaretinden bir gün önce 19 Temmuz gecesi Maraş'ın Rum yönetimi ile sınır bölgesinde eylem düzenleyecek. Türkiye konulu son AB zirvesinde de Maraş'ı gündeme getiren Anastasiadis ise uluslararası alanda Türkiye'ye baskı yapılması yönünde açıklamalar yapıyor.