Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan KKTC'ye gidecek! Rumların Maraş endişesi

Kıbrıs Rum yönetimi, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı'nın 47'nci yıldönümü törenlerine katılacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir bölümü sivil ziyarete açılan Maraş kentinin askeri bölge statüsünü kaldırarak, mülk sahibi Rumları mahkeme yoluyla Türk yönetimi altında evlerine çağıracağı endişesini yaşıyor. Rum yönetimi, bu yöntemle kenti tamamen kaybedeceklerinden korkuyor.
İKİNCİ ZİYARET OLACAK
Başkan Erdoğan, geçen yıl 15 Kasım'da KKTC'nin 37'inci kuruluş yıldönümünde Maraş'ı ziyaret ederek, kentin yeniden hayata döndürüleceğini açıklamıştı. Erdoğan'ın 20 Temmuz'da KKTC'ye yapacağı ziyarette kenti ikinci kez ziyaret etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Rum Fileleftheros ve Politis gazeteleri son iki gündür manşetlerinde Erdoğan'ın ziyaretinde Maraş'la ilgili çarpıcı açıklamalar yapacağını ileri sürdü.