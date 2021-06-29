Donald Trump iflasın eşiğinde! Aile şirketine flaş vergi kaçakçılığı iddiası!

100 BİNLERCE DOLAR DEĞERİNDE

Yetkililer, bu türden hediyelerin ve avantajların yüz binlerce dolar değerinde olduğunu söyledi. Eğer Weisselberg'ler vergi beyannamelerinde ve diğer mali dosyalarda bu parayı düzgün bir şekilde kullandıklarını kanıtlayamazlarsa, yasal tehlikede olabilirler.

Ancak Fischetti, yan haklara dayalı herhangi bir suçlamanın emsalden özel bir kopuşu temsil edeceği konusunda ısrar etti.