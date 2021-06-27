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    • Dünya
    • 27.06.2021 23:37
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    • 27.06.2021 23:42
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    Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel koronavirüse yakalandı

    Son dakika haberleri... Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Bettel'in 10 gün boyunca evinde kalacağı ve evden çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

    AA
    Bettel virüse yakalandı!

    Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

    AB Konseyi Charles Michel'in sözcüsü Barend Leyts, Başbakan Bettel'in bu sabah hafif belirtiler göstermesi üzerine yapılan testin sonucunun pozitif olduğu yönünde bilgi aldıklarını duyurdu.

    AB LİDERLER VİRVESİNE KATILMIŞTI
    Leyts, Brüksel'de 24-25 Haziran'da düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ne katılan Bettel'in belirtileri göstermeden önce AB ülkelerinin liderleriyle yakın temas içinde olmadığı yönünde kendilerine bilgi verildiğini aktardı.

    Bettel'in zirve toplantılarının hemen öncesinde yapılan testinin negatif çıktığını kaydeden Leyts, AB Konseyi'nin, toplantılar sırasında sosyal mesafenin sağlanabilmesi için tüm önlemleri aldığını ifade etti.

    Bettel'in ofisinden yapılan açıklamada da başbakanın baş ağrısı ve hafif ateş gibi belirtiler gösterdiği bildirildi. Bettel'in 10 gün boyunca evinde kalacağı ve evden çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

    Bettel, 6 Mayıs'ta AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının ilk dozunun kendisine yapıldığını duyurmuştu.

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