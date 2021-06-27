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    ABD'li rapçi Kanye West, ayakkabı markası Yeezy için de davalık oldu (Dünya haberleri)

    Kim Kardashian'a boşanma davası açan ABD'li rapçi Kanye West, ayakkabı markası Yeezy için de davalık oldu. West, ABD'li perakende devi Walmart'ın ayakkabısının birebir taklidini çıkardığını vurguladı. Markasının büyük zarar gördüğünü belirten rapçi, ünlü market zincirine dava açtı.

    Ne ayaksın Walmart

    Kim Kardashian'a boşanma davası açan ABD'li rapçi Kanye West, ayakkabı markası Yeezy için de davalık oldu. West, ABD'li perakende devi Walmart'ın ayakkabısının birebir taklidini çıkardığını vurguladı. Markasının büyük zarar gördüğünü belirten rapçi, ünlü market zincirine dava açtı.

    EVON MUSK!
    Tesla     ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, 167 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci işadamıydı. Uzay yarışına hız veren Musk, SpaceX'in ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan üssünde yatıp kalkmaya başladı! Kendisine lüks bir konaklama yerine 40 metrekarelik bir prefabrik ev ayarladı! Evin, 50 bin dolarlık fiyatıyla bazı Tesla modellerinden bile ucuz olması dikkatlerden kaçmadı.

    O ÖPÜCÜK İSTİFA ETTİRDİ
    İngiltere     Sağlık Bakanı Matt Hancock'un (42), 3 çocuk sahibi olduğu 15 yıllık eşi Martha Hancock'u danışmanı Gina Coladangelo ile aldattığı ortaya çıktı. Hancock ve 3 çocuk annesi Coladangelo'nun öpüştükleri anlar, kameralara yansıdı. Matt Hancock istifa etti. Yerine eski Maliye Bakanı Sajid Javid, atandı.

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    Haberler Dünya ABD'li rapçi Kanye West, ayakkabı markası Yeezy için de davalık oldu (Dünya haberleri)