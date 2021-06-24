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    John McAfee ölü bulundu

    Dünyaca ünlü antivirüs yazılımcısı John McAfee (75), İspanya'da tutulduğu hücrede ölü bulundu. Ünlü milyarderin ölümünde intihar şüphesi olduğu bildirildi.

    John McAfee ölü bulundu
    ABD'de vergi kaçırmakla suçlanan dünyaca ünlü antivirüs yazılımcısı John McAfee (75), İspanya'da tutulduğu hücrede ölü bulundu. Ünlü milyarderin ölümünde intihar şüphesi olduğu bildirildi. İspanya Yüksek Mahkemesi, McAfee'nin ABD'ye iadesine onay vermişti.

    McAfee'nin, kripto para satışlarında yanıltıcı tavsiyelerde bulanarak 23 milyon dolardan fazla para kazandığı ileri sürülmüştü.
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