Çin'in 31 Aralık 2019 tarihinde dünyaya ilan ettiği koronavirüs salgını geride kalan bir buçuk yılda yaklaşık 4 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açtı, 180 milyon insana Covid-19 teşhisi konuldu.
2020'nin sonlarına doğru koronavirüs aşıları arka arkaya onay aldı, 23 Haziran 2021 itibariyle yeryüzünde 2,7 milyar kişi aşı oldu. Birçok ülkede karantina önlemleri gevşetilirken, büyük bir tehlike belirdi.
Sürekli mutasyona uğrayan koronavirüsün Hindistan'da ortaya çıkan yeni varyantı hızla dünyaya yayıldı, öyle ki daha sonra Delta varyantı adı verilen mutasyonun belirtileri önceki Covid-19 vakalarından bile farklıydı.
Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldü. Genç yaştaki hastaların 'daha ziyade ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi' hissetti.
Daha önce Covid-19 belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı olarak sayılıyordu. Delta varyantı da kendi içinde mutasyon geçirip 'Delta Plus' adlı yeni bir varyantın ortaya çıkmasına yol açtı.
RESMİ UYARI GELDİ
Daha bulaşıcı olan 'Delta Plus' varyantı, yine Hindistan'da tespit edildi. Ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinde yapılan araştımalar, 16 bin hastada 'Delta Plus' varyantını belirledi.