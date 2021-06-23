Daha önce Covid-19 belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı olarak sayılıyordu. Delta varyantı da kendi içinde mutasyon geçirip 'Delta Plus' adlı yeni bir varyantın ortaya çıkmasına yol açtı.

RESMİ UYARI GELDİ

Daha bulaşıcı olan 'Delta Plus' varyantı, yine Hindistan'da tespit edildi. Ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinde yapılan araştımalar, 16 bin hastada 'Delta Plus' varyantını belirledi.