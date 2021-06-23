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    • Dünya
    • 23.06.2021 10:16
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    • 23.06.2021 10:45
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    Delta varyantının ardından Delta Plus kabusu! Ülkeler alarma geçti şehirler kapandı! Delta varyantına etkili mi?

    Dünya koronavirüs belasında kurtulamıyor. kökenli Delta varyantı iki ülkeyi daha alarma geçirdi. ’da koronavirüsün Hindistan kökenli Delta varyantı nedeniyle, salgına karşı yeni kısıtlamalar gelebileceği uyarısını yaparken Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, varyantın, pandemiyle mücadelede en büyük tehdit olduğunu söyledi. Öte yandan yayılma hızına yetişilemeyen yeni varyant paniği tetikledi. Delta Plus varyantı nedeniyle birçok ülke şehirlerin girişlerini kapatmaya başladı. Peki Delta varyantına karşı etkili mi? Uğur Şahin'den beklenen açıklama geldi.

    Çin'in 31 Aralık 2019 tarihinde dünyaya ilan ettiği koronavirüs salgını geride kalan bir buçuk yılda yaklaşık 4 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açtı, 180 milyon insana Covid-19 teşhisi konuldu.

    2020'nin sonlarına doğru koronavirüs aşıları arka arkaya onay aldı, 23 Haziran 2021 itibariyle yeryüzünde 2,7 milyar kişi aşı oldu. Birçok ülkede karantina önlemleri gevşetilirken, büyük bir tehlike belirdi.

    Sürekli mutasyona uğrayan koronavirüsün Hindistan'da ortaya çıkan yeni varyantı hızla dünyaya yayıldı, öyle ki daha sonra Delta varyantı adı verilen mutasyonun belirtileri önceki Covid-19 vakalarından bile farklıydı.

    Delta varyantına yakalananlar arasında en çok baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi belirtiler görüldü. Genç yaştaki hastaların 'daha ziyade ağır bir soğuk algınlığı geçiriyormuş gibi' hissetti.

    Daha önce Covid-19 belirtileri öksürük, ateş, koku ve tat kaybı olarak sayılıyordu. Delta varyantı da kendi içinde mutasyon geçirip 'Delta Plus' adlı yeni bir varyantın ortaya çıkmasına yol açtı.

    RESMİ UYARI GELDİ
    Daha bulaşıcı olan 'Delta Plus' varyantı, yine Hindistan'da tespit edildi. Ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletinde yapılan araştımalar, 16 bin hastada 'Delta Plus' varyantını belirledi.

        Delta Plus aslında Haziran ayının başlarında tanımlanmıştı ancak bu kadar hızla yayılmasını bilim insanları beklemiyordu. Hindistan Sağlık Bakanlığı, Salı günü yaptığı açıklamayla durumun vehametini doğruladı.

        Resmi açıklamaya göre daha bulaşıcı yeni varyanta karşı önlemler acil şekilde alınmalı. Dr. VK Paul ise Delta Plus varyantıyla ilgili henüz yeterince bilgiye sahip olunmadığını, insanlar arasında hızla ve şiddetli bir şekilde yayıldığını söylüyor.

        Hindistan, Nisan ayında ikinci Covid-19 dalgasını yaşadı. Şimdiye kadar dünya üzerindeki en kötü salgın olarak kayıtlara geçen ikinci dalgada ülkenin sağlık sistemi çöktü, vaka sayıları günlük 400 bini geçti.

        Oksijen tüplerinin yetmediği, insanların sokaklarda ve hastane önlerinde öldüğü karanlık günlerde her 24 saatte 4 bin hasta can verdi. Hindistan'ı felakete sürükleyen Delta varyantının diğer ülkelere sıçraması ise uzun sürmedi.

        İNGİLTERE KAVRULUYOR
        Yayılma hızına yetişilemeyen Delta varyantı İngiltere'de yüksek aşılama oranlarına rağmen, birkaç hafta içinde baskın hale geldi. Portekiz'in başkenti Lizbon, hafta sonu Delta mutantı nedeniyle kapatıldı.

        Alman Robert Koch Enstitüsü de (RKI), Delta varyantı ile oluşan enfeksiyonların, hastalığın daha ciddi seyrine yol açtığını varsayıyor. RKI, daha kolay bulaşan Delta varyantının (B. 1.617.2) baskın hale gelmesi durumunda, Almanya'da enfeksiyon sayısının tekrar artabileceği uyarısında bulunuyor.

        MOSKOVA'DA YENİ ÖNLEMLER
        Halihazırda İngiltere'den Rusya'ya birçok ülkede yayılan Delta varyantı, bazı ülkelerde karantina günlerine geri dönülmesine yol açtı. Rusya'nın başkenti Moskova'da 22 Haziran itibariyle yeni önlemler ilan edildi.

            Moskova'da geçen yılki sokağa çıkma kısıtlamalarından beri alınan en sert önlemler hayata geçiriliyor. Buna göre, kafe, bar ve restoranlar sadece Covid-19'a karşı aşılanmış ya da hastalığı atlatmış kişilere hizmet verecek.

            Kremlin vaka sayılarının fırlamasını Delta varyantına bağlarken, Şubat ayından bu yana en fazla günlük can kaybı 546 ölümle kayıtlara geçti. Rusya'da koronavirüs aşısı olmayanlar işlerini kaybedecek, restoranlara giremeyecek.

            İSRAİL ALARMA GEÇTİ
            Nüfusunun çoğunu kısa sürede aşılayan ve Nisan ayında maskeleri çıkaran İsrail'de de, Delta varyantı etkisini gösterdi. Başbakan Naftali Bennett, vakalarda görülen artışla İsraillilerden zorunlu olmadıkça yurt dışına seyahat etmemelerini istedi.

            'Salgında yeni dalga' yaşandığını belirten Bennett, yurt dışından İsrail'e gelenlerin tümüne Covid-19 testi yapılacağını açıkladı. İsrail Başbakanı ayrıca, 12-15 yaş grubundaki çocuklara da koronavirüs aşısı olmaları çağrısı yaptı.

            İsrail'de 21 Haziran tarihinde 125 test pozitif sonuç verdi, bu rakam son iki ay içindeki en yüksek vaka. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, yeni vakaların yüzde 70'i Delta varyantı kaynaklı.

            EN BÜYÜK TEHDİT!
            Bulaşıcı Hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, ABD'de hızla yayılan Coronavirüsün Delta varyantına ilişkin uyardı.

            Fauci, ilk kez Hindistan'da rastlanan Delta varyantının çok daha bulaşıcı olduğunu ve hastalığa yakalananların çok daha ağır atlattıklarını söyledi.

            Delta varyantı iki ülkeyi daha alarma geçirdi!



                Dr. Fauci, Pfizer/BioNTech aşısı da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde izin verilen aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğunu belirtti.

                Delta varyantı ABD'de ortaya çıkan vakaların yüzde 20'sini oluşturuyor. Varyant kaynaklı vakalarsa her hafta ikiye katlanıyor.



                "AŞILAMA HEDEFİNE ULAŞILAMAYACAK"
                Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 30 yaş üstü bireylerin yüzde 70'inden fazlasının aşı olduğu, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar ise 27 yaş üstünde bulunup aşı yaptıranların oranının yüzde 70'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

                Gençlerin aşı yaptırmaya daha az istekli olduğuna işaret edilen açıklamada, 18-24 yaş aralığında aşılanma oranının yüzde 47 olduğu bildirildi.

                Biden'ın "4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar 18 yaş üzeri yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması" hedefine ulaşılmasının şu anda mümkün olmadığı ifade edilen açıklamada, bu durumun Beyaz Saray'ın aşı çalışmaları için engel teşkil etmediği belirtildi.

                    ABD'DEN SONRA ALMANYA'DA DA DELTA KABUSU!
                    Yayılma hızı oldukça güçlü olduğu belirtilen Delta varyantı nedeniyle Almanya alarm durumuna geçti. Mutasyonlu virüsün bir ay içinde Almanya'da da etkili olacağı uyarısında bulunan Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier (CDU), dikkat edilmediği takdirde kısıtlamaların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

                    Hürriyet'te yer alan habere göre, Alman sağlık uzmanları da Delta varyantının etkili olduğu belirtilen Portekiz, İngiltere ve Rusya gibi ülkelere seyahat edilmemesini istedi.

                    1 AY İÇİNDE YAYGIN OLACAK
                    Bouffier, "Delta varyantlı virüsün en geç bir ay içerisinde Almanya'da en yaygın tür olacağını düşünüyorum. Buna karşı hangi aşının daha etkin olacağı soru işareti. İnsanların yaz tatilinden dönerken bu virüsü kapmış olabileceklerini hesaba katmak lazım. 4'üncü dalga ihtimalini düşünürek, yeniden temas kısıtlamalarına gidilmesi söz konusu" dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de özgürlük ile dikkatlilik arasında doğru ölçüyü bulmak zorunda olunduğuna dikkat çektiği bildirildi. Markel, en basit ve kolay çözüm olarak maske kullanmaya devam edilmesi gerektiğini savunuyor.

                        Robert Koch Enstitüsü'ne göre Almanya'da dün 543 yeni vaka ve 41 can kaybı kaydedildi.

                        BIONTECH DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?
                        Öte yandan BioNTech Yönetim Kurulu Başkanı ve koronavirüse karşı en etkili aşılardan birinin yaratıcılarından olan Uğur Şahin Delta varyantıyla ilgili en çok merak edilen bu soruya yanıt vererek yüreklere su serpti.

                        Uğur Şahin, şirketin çevrimiçi yıllık genel toplantısında yaptığı konuşmada kendi ürettikleri BioNTech-Pfizer korona aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu belirterek, "Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok" dedi.
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