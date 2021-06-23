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    • Dünya
    • 23.06.2021 22:22
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    • 23.06.2021 22:30
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    ABD'den korkutan iddia: 30 yaş ve altındakilerde görülen kalp iltihaplanması ile aşı arasında bağ olabilir! BioNTech...

    Son dakika haberleri... Dünyada aşılama çalışmaları sürerken ABD'den çarpıcı bir açıklama geldi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yaptığı açıklamada Pfizer-BioNTech veya Moderna'nın aşılarından birini yaptıran 30 yaş ve altı grupta 1200'den fazla kalp kası ve kalp zarı iltihaplanması görüldüğü bildirildi. Çoğunlukla ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdıktan sonra 30 yaş ve altı yetişkinlerde görülen kalp iltihabı rahatsızlığı ile aşı arasında "muhtemel bir ilişki" olabileceği yönünde bilgilendirmede bulundu.

    AA
    Aşıda korkutan iddia!

    Dünyada aşılama çalışmaları sürerken ABD'den çarpıcı bir açıklama geldi.

    AŞI KALP İLTİHABI MI YAPIYOR?
    Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), çoğunlukla ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdıktan sonra 30 yaş ve altı yetişkinlerde görülen kalp iltihabı rahatsızlığı ile aşı arasında "muhtemel bir ilişki" olabileceği yönünde bilgilendirmede bulundu.

    Bilgilendirmede, çoğunlukla Pfizer-BioNTech veya Moderna'nın aşılarından birini yaptıran 30 yaş ve altı grupta 1200'den fazla kalp kası ve kalp zarı iltihaplanması görüldüğüne değinildi.

    GÖĞÜS AĞRISI ŞİKAYETİ
    Çalışmaya başkanlık eden Dr. Grace Lee, "Görülen kalp kası iltihabı vakalarının aşıyı takiben ortaya çıktığı belirgindi ve sıklıkla ikinci dozdan sonraki hafta içinde genel olarak göğüs ağrısı şeklinde kendisini belli etti." ifadesini kullandı.

        Lee, CDC yetkililerinin, potansiyel risklerin nasıl yönetileceğini ve uzun vadeli bir sorun olup olmadığını tam olarak anlamak için daha fazla veri toplamaya çalıştıklarını söyledi.

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        Haberler Dünya ABD'den korkutan iddia: 30 yaş ve altındakilerde görülen kalp iltihaplanması ile aşı arasında bağ olabilir! BioNTech...