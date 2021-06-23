Araştırma şirketi Mercer, yabancı ülkede yaşayanlar için en pahalı şehirleri açıkladı. Buna göre şehirlerin konut, ulaşım, yiyecek, giyim, ev eşyası ve eğlence dahil olmak üzere 200'den fazla kalemin maliyetleri karşılaştırıldı.
'Yaşam Maliyeti Araştırması'nın sonuçlarına göre; 2021'in en pahalı şehri Aşkabat, en ucuz şehri ise 209'uncu sırada yer alan Bişkek olarak açıklandı.
Yıllardır dünyanın en pahalı şehri olan Hong Kong ikinci sıraya gerilerken, Beyrut ise 42 basamak birden yükselerek üçüncülüğü aldı! Tokyo 4, Zürih 5, Şangay ise 6'ncı sıraydı.