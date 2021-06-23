Araştırma şirketi Mercer, yabancı ülkede yaşayanlar için en pahalı şehirleri açıkladı. Buna göre şehirlerin konut, ulaşım, yiyecek, giyim, ev eşyası ve eğlence dahil olmak üzere 200'den fazla kalemin maliyetleri karşılaştırıldı.