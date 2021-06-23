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    2021’in en pahalı şehirleri açıklandı: birinciliği ’a bıraktı

    Araştırma şirketi Mercer, yabancı ülkede yaşayanlar için en pahalı şehirleri açıkladı. Buna göre şehirlerin konut, ulaşım, yiyecek, giyim, ev eşyası ve eğlence dahil olmak üzere 200'den fazla kalemin maliyetleri karşılaştırıldı. 'Yaşam Maliyeti Araştırması'nın sonuçlarına göre; 2021'in en pahalı şehri , en ucuz şehri ise 209'uncu sırada yer alan Bişkek olarak açıklandı.

    Kentsel dönüşüm

    Araştırma şirketi Mercer, yabancı ülkede yaşayanlar için en pahalı şehirleri açıkladı. Buna göre şehirlerin konut, ulaşım, yiyecek, giyim, ev eşyası ve eğlence dahil olmak üzere 200'den fazla kalemin maliyetleri karşılaştırıldı.

    'Yaşam Maliyeti Araştırması'nın sonuçlarına göre; 2021'in en pahalı şehri Aşkabat, en ucuz şehri ise 209'uncu sırada yer alan Bişkek olarak açıklandı.

    Yıllardır dünyanın en pahalı şehri olan Hong Kong ikinci sıraya gerilerken, Beyrut ise 42 basamak birden yükselerek üçüncülüğü aldı! Tokyo 4, Zürih 5, Şangay ise 6'ncı sıraydı.

        Avrupa'dan 3, Asya'dan ise 6 ülke ilk 10'a girmeyi başardı. Geçtiğimiz yıl aynı araştırmada 156'ncı olan İstanbul, bu yıl 17 sıra gerileyerek 173'üncü sırayı aldı.

        DÜNYANIN EN PAHALISI
        Türkmenistan'ın         başkenti Aşkabat, dünyanın en pahalı şehri seçildi. 'Ak şehir' de denilen Aşkabat'ın nüfusu 1 milyonun üzerinde...

        ABD'DE BİRİNCİ NEW YORK
        New York, geçen yıla göre sekiz basamak geriledi. 14. sırada yer alarak ABD'nin en pahalı şehri seçildi. Onu 20'nci Los Angeles, 25'inci San Francisco izledi.

            İŞTE O LİSTE
            AŞKABAT (Türkmenistan)
            HONG KONG (Hong Kong ÖİB)


            BEYRUT (Lübnan)
            TOKYO (Japonya)


            ZÜRIH (İsviçre)
            ŞANGHAY (Çin)
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                Haberler Dünya 2021’in en pahalı şehirleri açıklandı: Hong Kong birinciliği Aşkabat’a bıraktı