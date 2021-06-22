İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen ve buradan dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde 4 milyona yakın insanın canına mal oldu.
Gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam eden virüsü yenmek için çalışmalar sürüyor. Ancak virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığı sorusu hala cevap bekliyor.
Bu konuda pek çok iddia ve teori ortaya atılsa da virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan sızdığı iddiası son günlerin en çok konuşulan konusu.
Söz konusu iddianın merkezindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı ise ilginç bir haber ile gündemde. Wuhan Viroloji Enstitüsü Çin'in en iyi bilim ödülüne aday gösterildi.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, laboratuvar, Çin Bilimler Akademisi'nin 2021 Üstün Bilim ve Teknoloji Başarı Ödülü'ne aday gösterildi.