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    • Dünya
    • 22.06.2021 23:57
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    • 22.06.2021 23:57
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    'de huzurevlerindeki ölümler 2020 yılında yüzde 32 arttı!

    'de huzurevlerinde kalan ve devletten sağlık desteği alan hastalar arasındaki ölümlerin, COVID-19 salgınının en yoğun görüldüğü 2020'de yüzde 32 arttığı açıklandı.

    AA
    ABD'de huzurevlerindeki ölümler yüzde 32 arttı

    Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporda, COVID-19 salgınının en çok etkili olduğu dönemi kapsayan 2020 yılında, devletin sağlık sisteminden faydalanan huzurevi sakinleri arasındaki ölüm oranının bir önceki yıla göre yüzde 32 daha fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

    Raporda, huzurevlerindeki sağlık yardımı alan her 10 hastadan yaklaşık 4'ünün 2020'de COVID-19'a yakalandığı ve bir önceki yıla göre 169 bin 291 daha fazla ölüm meydana geldiği ortaya çıktı.

    "SONUÇLARIN KÖTÜ OLACAĞINI BİLİYORDUK"
    Profesörü , "Sonuçların kötü olacağını biliyorduk ancak bu alanda çalışanlarımızın bile bu kadar kötü beklenti içinde olduğunu sanmıyorum." ifadesini kullandı.

    Rapor üzerinde çalışan Bölge Genel Müfettiş Yardımcısı ise "Huzurevlerindeki hastalar neden bu kadar savunmasız kaldılar? Gerçekten bu konuyu açıklığa kavuşturmalıyız." dedi.

    ASYALI AMERİKALILARIN ÖLÜM ORANLARI DAHA YÜKSEK
    COVID-19 salgınının 2020 başındaki ilk dalgalanma istatistiklerini içeren en kapsamlı çalışma olduğu belirtilen raporda, huzurevlerindeki da görülen COVID-19 vaka ve ölüm oranlarının, siyahiler ve Latinlerden daha yüksek olduğuna vurgu yapıldı.

    Asyalı Amerikalılarda 2020 kayıtlarında görülen ölüm oranı yüzde 27 iken, beyazlarda yüzde 24, siyahi ve Latinlerde ise yüzde 23 olarak gerçekleşti.

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