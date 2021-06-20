Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçerek bölgeye ulaşan Kınık, Filistin ve Türkiye bayrakları taşıyan El-Emel Yetimhanesi'ndeki çocuklar tarafından karşılandı.
Kınık, iki günlük ziyaretine Filistin Kızılayı Genel Başkanı Yunus el-Hatib ile görüşerek başladı.
Filistinli mevkidaşı Hatib ile ortaklaşa basın toplantısı düzenleyen Kınık, Gazze'nin en büyük yardım merkezinin Türk Kızılay'ın desteğiyle açıldığını duyurdu.
Kınık yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Çok değerli kardeşim Doktor Yunus Bey ve arkadaşlarımızla birlikte daha önceden açmaya gayret ettiğimiz Gazze'nin en büyük lojistik merkezini bugün açıyoruz. Burası gerek insani yardım, gerekse de afet noktasında Gazze'nin en büyük lojistik merkezi oldu."
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