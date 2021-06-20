Kınık yaptığı açıklamada, İsrail'in son saldırılarının ardından bölgede meydana gelen insani durumu değerlendirmek ve Gazze'deki Filistinlilerin ihtiyaçları hakkında görüşmeler yapmak hedefiyle Gazze'yi ziyaret ettiğini söyledi.

İsrail'in son saldırılarının Gazze için "en kötüsü" olduğu değerlendirmesini yapan Kızık, saldırılar sonucunda su ve elektrik şebekelerinin tahrip olduğuna ve binlerce Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çekti.