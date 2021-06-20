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    • 20.06.2021 21:07
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    Genel Başkanı , Gazze'de lojistik merkezinin açılışına katıldı: En büyüğü...

    Genel Başkanı , ablukası altındaki 'ni ziyaret etti. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçerek bölgeye ulaşan Kınık, Filistinli yetkililer tarafından karşılandı.

    AA
    Türk Kızılay Genel Başkanı Gazze'de

    Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçerek bölgeye ulaşan Kınık, Filistin ve Türkiye bayrakları taşıyan El-Emel Yetimhanesi'ndeki çocuklar tarafından karşılandı.

    Kınık, iki günlük ziyaretine Filistin Kızılayı Genel Başkanı Yunus el-Hatib ile görüşerek başladı.

    Filistinli mevkidaşı Hatib ile ortaklaşa basın toplantısı düzenleyen Kınık, Gazze'nin en büyük yardım merkezinin Türk Kızılay'ın desteğiyle açıldığını duyurdu.

    Kınık yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

    "Çok değerli kardeşim Doktor Yunus Bey ve arkadaşlarımızla birlikte daha önceden açmaya gayret ettiğimiz Gazze'nin en büyük lojistik merkezini bugün açıyoruz. Burası gerek insani yardım, gerekse de afet noktasında Gazze'nin en büyük lojistik merkezi oldu."

    İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SON SALDIRILARI "EN KÖTÜSÜ"

        Kınık yaptığı açıklamada, İsrail'in son saldırılarının ardından bölgede meydana gelen insani durumu değerlendirmek ve Gazze'deki Filistinlilerin ihtiyaçları hakkında görüşmeler yapmak hedefiyle Gazze'yi ziyaret ettiğini söyledi.

        İsrail'in son saldırılarının Gazze için "en kötüsü" olduğu değerlendirmesini yapan Kızık, saldırılar sonucunda su ve elektrik şebekelerinin tahrip olduğuna ve binlerce Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çekti.

        Kınık, Filistin'deki kurum ve kuruluşlarla insani ihtiyaçların karşılanması konusunu görüşeceklerini ifade etti.

        Gazze sakinlerinin acil yardıma ihtiyaçları olduğunu ifade eden Kınık, bölgedeki hastanelere elektrik sağlanması için jeneratörlere yakıt temin edilmesi gerektiğini vurguladı.

        Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirdiği bir dizi görüşme sonrasında, 16 Haziran'da 10 tırlık ilk insani yardım konvoyunun Gazze'nin dünyaya açılan iki kapısından biri olan Refah kapısından girişine yönelik sürecin tamamlandığını duyurmuştu.

        İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

        İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmıştı.

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