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    • Dünya
    • 19.06.2021 17:05
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    • 19.06.2021 17:05
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    yerleşimciler 'da duvarlara Hz. Muhammed'e hakaret içerikli yazılar yazdı

    yerleşimcilerin, işgal altındaki ’da ’e () giden yolun kenarındaki duvarlara ’e hakaret içerikli yazılar yazdığı bildirildi.

    AA
    Batı Şeria duvarlarında Hz. Muhammed'e hakaret

    resmi haber ajansı WAFA'ya göre, yerleşimciler 'e giden yolun kenarında bulunan duvarlara yazdığı İbranice sloganlarla İslam Peygamberi 'e hakaretlerde bulundu.

    Sosyal medyaya da yansıyan görüntülerde, söz konusu hakaret içerikli yazılar görüldü.

    Fanatik Yahudiler, 15 Haziran'da işgal altındaki 'ün 'nda düzenlenen provokatif "Bayrak Yürüyüşünde" de Hazreti Muhammed'e hakaret eden sloganlar yazmıştı.

    YAHUDİ YERLEŞİMCİLERDEN FİLİSTİNLİLERE SALDIRI
    Öte yandan El-Halil kentine bağlı Tuvvana Belde Belediye Başkanı Muhammed Rib'i, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin beldedeki bazı evleri taşladığını ve atılan taşlardan iki kadının yaralandığını belirtti.

    Rib'i, aynı şekilde bir başka Yahudi yerleşimci grubun da belde çevresinde Filistinli bir çobanı darp ettiğini ifade ederek, her iki olayda da askerlerinin çevrede bulunduğunu ancak Yahudi yerleşimcileri engellemediklerini kaydetti.

    İsrail'in 1967'de işgal ettiği 'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

    Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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