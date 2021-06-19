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    'nın en ikonik aslanı Scarface öldü

    'daki bölgesinin en ikonik aslanlarından biri 14 yaşındaki Scarface, 11 Haziran'da hayatını kaybetti. Ölümü, sevenlerini derinden etkiledi

    Hoşça kal aslanım
    SCARFACE, 'daki bölgesinin en ikonik aslanlarından biriydi... İsmi, sağ gözündeki yara izinden gelmekteydi. Sayısız belgesele konu olan, adına hesabı bile açılan 14 yaşındaki Scarface, 11 Haziran'da hayatını kaybetti. Ölümü, sevenlerini derinden etkiledi.

    Maasai Mara'da bin metrekarelik bir alanı kontrol eden aslan, sağ gözündeki yarayı 2012'de kabilesinin düzenlediği saldırıda almıştı.
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