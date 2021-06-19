SCARFACE, Kenya'daki Maasai Mara bölgesinin en ikonik aslanlarından biriydi... İsmi, sağ gözündeki yara izinden gelmekteydi. Sayısız belgesele konu olan, adına Facebook hesabı bile açılan 14 yaşındaki Scarface, 11 Haziran'da hayatını kaybetti. Ölümü, sevenlerini derinden etkiledi.
Maasai Mara'da bin metrekarelik bir alanı kontrol eden aslan, sağ gözündeki yarayı 2012'de Masai kabilesinin düzenlediği saldırıda almıştı.
Maasai Mara'da bin metrekarelik bir alanı kontrol eden aslan, sağ gözündeki yarayı 2012'de Masai kabilesinin düzenlediği saldırıda almıştı.