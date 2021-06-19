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    • Dünya
    • 19.06.2021 08:58
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    • 19.06.2021 09:07
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    Cinayeti akıllı saat çözdü! Katil koca çıktı

    'da yaşanan bir cinayet akıllı saat sayesinde ortaya çıktı. 20 yaşındaki 'nun katili 40 gün içinde yakalanırken 11 aylık bebeğinin yanında bulunan genç kadının katili soyguncular değil pilot eşi çıktı. Katil kocayı ele veren ise akıllı saat oldu. Vahşi şekilde hayatını kaybeden genç kadının akıllı saatinden çıkan bilgilerde kocasının eve hırsızlar girdiğini söylediğinden 2 saat önce kalbinin durduğu ortaya çıktı. Katil koca, karısının ağzına bir tişört sıkıştırarak boğduğunu itiraf etti.

    Cinayeti akıllı saat çözdü

    Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan Glika Nera (Tatlı Sular) kasabasındaki villada yaşanan cinayet günlerdir kamuoyunu meşgul ediyordu. Karolain Anagnostopulu (20) ile helikopter pilotu Babis Anagnostopulos (32) 4 yıl önce Alonisos adasında tanışmış ve 2 yıl önce evlenmişlerdi.

    Çevresinde çok mutlu bir aile olarak bilinen çiftin, geçen yıl da bir kız çocuğu olmuştu. Çiftin 11 Mayıs'ta villasından gelen gürültü üzerine olay yerine gelen polis, önce bahçede ağaca asılmış bir köpeğin cesedi ile karşılaştı.

    BEBEĞİ YANINDA AĞLIYORDU
    Babis, giriş katında ayakları bağlı, yarı baygın halde yatıyordu. Polis, üst kata çıktığında ise elleri kolları bağlı Karolain'in cansız bedenini ve yanında ağlayan bebeğini buldu.

        Eşinin cenazesinde ağlayarak sinir krizleri geçiren Babis ifadesinde, "Alt katta kanepede uyumuştum. Sabah eve silahlı 2 kişinin girdiğini gördüm. Beni yere yatırıp bağlayıp üst kata çıktılar. Karolain bağırıp, direniyordu. Bir süre sonra sesler kesildi. Soyguncular eşimi boğup öldürdü. Evdeki 10 bin Euro'yu ve ziynet eşyalarını alıp kaçtılar" dedi.

        YALANLARI ORTAYA ÇIKTI
        Yaklaşık 2 hafta soyguncuları arayan polis, "Çift sık sık kavga ediyordu. Karolain boşanmak istiyordu. Kocasının şiddet uyguladığını söylüyordu" şeklindeki bir ihbar üzerine Babis'i yakın takibe aldı.

        Geçtiğimiz günlerde de, Karolain'in bileğindeki akıllı saatin belleğinden, genç kadının kalp atışlarının, kocasının eve soyguncuların girdiğini söylediğinden 2 saat önce durduğu tespit edildi.

            Ayrıca, Babis Anagnostopulos'un cep telefonundaki sinyaller de katilin, "Soyguncular ellerimi ayaklarımı bağladılar" dediği saatlerde, villanın içinde dolaştığını gösterdi.

            Katil koca "Karolain evden ayrılmak, boşanmak istiyordu. O gün de yine kavga ettik. Karolain'in ağzına bir tişört sıkıştırdım ve boğdum. Sonra da cinayete soygun süsü verdim. Eşimin ellerini ayaklarını bağladım ve köpeği öldürüp, ağaca astım" diyerek suçunu itiraf etti.
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