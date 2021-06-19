Cinayeti akıllı saat çözdü! Katil koca çıktı

Çevresinde çok mutlu bir aile olarak bilinen çiftin, geçen yıl da bir kız çocuğu olmuştu. Çiftin 11 Mayıs'ta villasından gelen gürültü üzerine olay yerine gelen polis, önce bahçede ağaca asılmış bir köpeğin cesedi ile karşılaştı.