Cinayeti akıllı saat çözdü! Katil koca çıktı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan Glika Nera (Tatlı Sular) kasabasındaki villada yaşanan cinayet günlerdir kamuoyunu meşgul ediyordu. Karolain Anagnostopulu (20) ile helikopter pilotu Babis Anagnostopulos (32) 4 yıl önce Alonisos adasında tanışmış ve 2 yıl önce evlenmişlerdi.
Çevresinde çok mutlu bir aile olarak bilinen çiftin, geçen yıl da bir kız çocuğu olmuştu. Çiftin 11 Mayıs'ta villasından gelen gürültü üzerine olay yerine gelen polis, önce bahçede ağaca asılmış bir köpeğin cesedi ile karşılaştı.
BEBEĞİ YANINDA AĞLIYORDU
Babis, giriş katında ayakları bağlı, yarı baygın halde yatıyordu. Polis, üst kata çıktığında ise elleri kolları bağlı Karolain'in cansız bedenini ve yanında ağlayan bebeğini buldu.